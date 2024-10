Il Messina non va oltre il pari a reti bianche contro il Monopoli

Secondo clean sheet stagionale per i biancoscudati che annullano la terza forza del girone e hanno avuto almeno tre occasioni per segnare

MESSINA – Buone notizie per il Messina, non subisce reti per la seconda volta in stagione e aggiunge un punto alla sua classifica. Il Monopoli era un avversario di alta classifica e i biancoscudati tranne che nel primo quarto d’ora in cui hanno subito poi non hanno affatto sfigurato in campo. Hanno anche avuto le occasioni più ghiotte con Petrungaro nel primo tempo, rovesciata respinta da Vitale, e con lo stesso attaccante romano nella ripresa che aveva battuto il portiere ma De Risio ha salvato sulla linea. Nel finale anche una traversa di Ortisi battendo direttamente in porta un calcio d’angolo. Secondo clean sheet stagionale degli uomini di Modica, arrivati entrambi con Krapikas titolare, ma anche quinta partita di campionato su dieci senza segnare per il Messina.

Per questa decima giornata del girone C le indicazioni della vigilia sono confermate per la difesa. Krapikas tra i pali, Lia a destra, Morleo a sinistra e centrali Manetta e Rizzo. Centrocampo giovanissimo composto da Frisenna, Pedicillo regista che non se la cava male e Garofalo. Prima volta titolare Alessio Re nel tridente offensivo, ma combinerà poco, con Anatriello al centro e Petrungaro largo a sinistra molto vivace. A partita in corso ci sarà spazio per il ritorno di Salvo in campo con una mascherina protettiva sul volto dopo l’intervento al naso.

La classifica del girone C vede il Messina, dopo la decima giornata di campionato, salire a quota 9 punti e portarsi per una sera fuori dalla griglia playout. Infatti a quota otto ci sono Crotone e Casertana, che però giocheranno domani contro Taranto e Cavese, rispettivamente a 6 e 10 punti e quindi anche loro in lotta nella parte bassa della classifica.

Primo tempo

Il Monopoli dimostra di essere una squadra temibile in trasferta prendendo subito il pallino del gioco e costruendo per prima diverse azioni pericolose. Krapikas chiamato alla prima parata al 6′ quando Grandolfo lascia partire il mancino potente da fuori area, il portiere lituano respinge senza tentare nemmeno la presa. Il Messina fatica ad occupare la metà campo avversaria, Monopoli ancora pericoloso con Valenti che al 14′ prova a piazzare da fuori area. Nuovamente attento Krapikas che manda in angolo tuffandosi alla sua destra, sugli sviluppi del corner Yabre prova la botta da fuori ma il pallone termina alto sopra la traversa.

Risponde al 16′ il Messina con il primo squillo del suo match. Occasione per Pedicillo che avanza palla al piede, entra in area e prova la conclusione da buona posizione ma non trova lo specchio della porta. Si innervosisce il Messina che si lamenta con il direttore di gara per alcuni fischi mancanti a suo dire. I biancoscudati da questo momento si scuotono e iniziano ad attaccare anche loro con più uomini. Al 23′ da una punizione dalla trequarti arriva il colpo di testa debole di Garofalo che chiama Vitale al primo intervento della sua partita. Il Monopoli sparisce dal campo, combinano bene Re e Garofalo che aprono per Lia a destra. Al 29′ il cross del terzino è intercettato da Petrungaro che prova a battere Vitale con una spettacolare rovesciata, buona risposta del portiere ospite che manda in angolo. Anatriello alle spalle di Petrungaro aveva provato anche lui l’acrobazia e cadendo male si fa male alla spalla sinistra, lascerà il campo per Mamona poco dopo la mezz’ora.

Proprio quest’ultimo al 37′ ha un’occasione in ripartenza. Il dieci biancoscudato porta palla e viene portato all’esterno dei difensori ospiti appena entrato in area, isolato prova la conclusione e ottiene angolo. Sul tiro dalla bandierina Frisenna prova direttamente la conclusione in porta, alza ancora in angolo Vitale. Nuovamente occasione Messina al 44′, la palla sfila in mezzo a diverse maglie e diventa buona per Garofalo che si inserisce, solo in area però scivola al momento della conclusione che non crea pericoli. Nel primo dei tre minuti di recupero protesta plateale del Messina con Modica che compie anche uno scatto verso il guardalinee quando Petrungaro, nuovamente dentro l’area, va giù a contrasto con un difensore del Monopoli. L’arbitro lascia correre anche in questa occasione e nella prima metà gara ha ammonito due pugliesi e nessun calciatore locale.

Secondo tempo

Pronti via il Messina, nonostante il calcio d’inizio lo batta il Monopoli, ha una grande occasione dopo venti secondi con Petrungaro. Pedicillo imbuca per l’undici biancoscudato che si ritrova in area a tu per tu con Vitale, la sua conclusione supera il portiere ma De Risio salva sulla linea. Si fa male nell’occasione e sarà sostituito da Cascella. Subito risponde il Monopoli con la conclusione dal limite di Grandolfo, risponde per la terza volta in partita Krapikas che respinge. Occasione al 53′ per il Messina su punizione, se ne incarica Re che la toglie a Frisenna, forse più indicato vista la distanza, con l’esterno mancino centra in pieno i piedi della barriera.

Si supera l’ora di gioco ancora sullo zero a zero. Al 63′ ancora Messina che arriva in area e arriva alla conclusione nello specchio, Petrungaro serve l’assist per Mamona che trova sul primo palo attento Vitale che blocca. Al 67′ ad aprire la giostra dei cambi, senza contare i due cambi forzati uno per squadra, è il Monopoli: fuori Scipioni e Valenti dentro Virgilio e Falzerano. Al 71′ il Messina rischia su un due contro due Manetta prova a mandare in fuorigioco Yeboah, non lo segnala l’assistente perché l’attaccante ospite è in posizione regolare e deve metterci una pezza Rizzo salvando in angolo. Cambi per il Messina al 73′ Petrucci per Re e Ortisi per Morleo.

All’81’ occasione per il Monopoli, sfila un pallone dalla fascia in area salta solo Grandolfo e a salvare sulla linea tocca al Messina con Rizzo che evita la rete. Risponde il Messina che su corner con Ortisi tenta la conclusione in porta e colpisce la parte alta della traversa. All’84’ i due allenatori esauriscono le sostituzioni: per il Messina entrano Salvo e Luciani per Lia e Petrungaro; il Monopoli cambia i due attaccanti Yeboah e Grandolfo con Bruschi e De Sena. Il Monopoli sembra stanco e il Messina che sembra più fresco non riesce ad organizzare occasioni pericolose. Durante i quattro minuti di recupero succede poco ma è evidente che solo il Messina cerchi di segnare. La partita terminerà senza sussulti per 0 a 0.

Acr Messina – Monopoli 0-0

Acr Messina (4-3-3): Krapikas; Lia (dal 84′ Salvo), Manetta, Rizzo, Morleo (dal 73′ Ortisi); Frisenna, Pedicillo, Garofalo; Re (dal 73′ Petrucci), Anatriello (dal 36′ Mamona), Petrungaro (dal 84′ Luciani).

In panchina: Curtosi, Di Bella, Mameli, Ndir, Di Palma, Adragna.

Allenatore: Giacomo Modica.

Monopoli (3-5-2): Vitale; Cristallo, De Risio (dal 47′ Cascella), Viteritti; Valenti (dal 67′ Virgilio), Scipioni (dal 67′ Falzerano), Batocchio, Bulevardi, Yabre; Yeboah (dal 84′ Bruschi), Grandolfo (dal 84′ De Sena).

In panchina: Garofani, Sibilano, Angileri, Vazquez, De Vietro, Cellamare.

Allenatore: Alberto Colombo.

Marcatori:

Ammoniti: Yabre 27′ (Mo), Scipioni 45+2′ (Mo), Garofalo 55′ (Me).

Calci d’angolo: 5-5. Recupero: 3’ + 0’.

Arbitro: Fabio Rosario Luongo di Napoli.

Assistenti: Cristian Robilotta di Sala Consilina & Andrea Mastrosimone di Rimini.

Quarto ufficiale: Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro.

Immagine in evidenza dalla pagina Facebook ufficiale del Monopoli

