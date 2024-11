Il Messina oggi contro il Sorrento per chiudere una settimana di novità

Alle ore 15 il calcio d'inizio, i convocati e la probabile formazione biancoscudata

MESSINA – Il Messina torna questo pomeriggio in casa contro il Sorrento per la 16ª giornata del campionato di Serie C. Proverà a replicare il risultato di due settimane fa quando nell’ultima uscita al “Franco Scoglio” ha superato il Giugliano formazione campana di media classifica.

Il Sorrento è un avversario equilibrato che non segna tanti gol ma neanche ne subisce. Ha costruito una buona classifica e al momento lotta per i playoff. Si schiera con un 4-3-3 ma potrebbe cambiare mancandogli oggi Guadagni.

Settimana di novità per la società

Qualche giorno fa la società ha annunciato di aver firmato un preliminare per la cessione delle quote di maggioranza. Sciotto lascerà l’80% della società all’Aad Invest Group e terrà per sé il 20%. Il gruppo acquirente dovrà versare la cifra stabilità entro il 15 dicembre e Sciotto non potrà opporsi al passaggio di mano in tal caso.

Sosteniamo il Messina allo stadio

L’editore di Tempostretto ha lanciato una petizione per richiamare i tifosi a sostenere la squadra. Contestualmente in vista della partita odierna ha messo a disposizione dei tifosi 250 biglietti che sono stati richiesti tutti. L’assenza del pubblico, con i gruppi organizzati in contrasto con l’operato dell’attuale società, ha fin qui pesato e la speranza è che tra l’iniziativa e la notizia del preliminare firmato i tifosi possano riavvicinarsi e la squadra giovare di questi episodi positivi.

I convocati per la sfida tra Messina e Sorrento

In vista della partita di oggi mister Modica, tranne Lia squalificato, avrà tutti a disposizione. Nell’ipotetico 4-3-3 iniziale in porta Krapikas. In difesa Salvo, Manetta, Marino, Ortisi. In mezzo al campo dovrebbe tornare dal primo Frisenna con Anzelmo e Garofalo. In avanti potrebbero essere riproposti Pedicillo, Anatriello e Petrungaro.

Portieri: Flavio Curtosi (2004), Titas Krapikas (1999), Antonio Di Bella (2006).

Difensori: Marco Manetta (1991), Giuseppe Salvo (2003), Mame Ass Ndir (2001), Antonio Marino (1988), Umberto Morleo (2005), Francesco Rizzo (1998), Pasqualino Ortisi (2002), Bryan Mameli (2007).

Centrocampisti: Giulio Frisenna (2002), Vincenzo Garofalo (1999), Davide Petrucci (1991), Leonardo Pedicillo (2003), Manuel Di Palma (2004), Domenico Anzelmo (2004).

Attaccanti: Pierluca Luciani (2002), Gennaro Anatriello (2004), Blue Mamona (2002), Luca Petrungaro (2000), Martino Cominetti (1998), Alessio Re (2003), Gabriel Antonio Adragna (2006).

