Il Messina ospite dell’Acireale, Romano: “Servono punti per tanti motivi”

La sfida in programma mercoledì alle ore 15. Due giornate a Davide Messina, ma può esordire finalmente in panchina mister Romano

MESSINA – Il Messina fa i conti anche con il giudice sportivo dopo la sconfitta per 0-2 contro il Gela. Ai biancoscudati infatti domani mancherà il preparatore dei portieri Davide Messina, che ha fatto le veci di Romano nelle prime tre giornate, squalificato per due turni in quanto avrebbe protestato nei confronti del direttore di gara con “eccessiva veemenza”.

Il Messina comunque vedrà finalmente Giuseppe Romano in panchina allo stadio “Aci e Galatea”, il tecnico scontata la squalifica e superati i ritardi burocratici potrà sospingere al meglio i ragazzi da posizione ravvicinata. La squadra comunque nella giornata di lunedì ha riposato, quest’oggi la rifinitura, mentre la partenza alla volta di Acireale è prevista per mercoledì mattina. Sfida con trasferta vietata agli ospiti e calcio d’inizio alle ore 15 sotto la direzione arbitrale di Marco Antonuccio di Roma 1 e gli assistenti Andrea Zanichelli di Legnano e Axel Mastroianni di Mantova.

L’Acireale ha ottenuto un solo punto nelle prime tre gare. La formazione di mister Marco Coppa si schiera con il 4-3-3 e arriva dalla sconfitta rotonda per 0-3 subita in casa della Nuova Igea Virtus. In quel caso Negri in porta, Chatzinikokaou, Rechichi, Jansen e Di Stefano a comporre la linea difensiva. In mezzo al campo Cozza con ai lati Baglione e il capitano Iuliano. Davanti Maletic con sulle ali Rapisarda e Semenzin. Alla seconda giornata era arrivato il punto contro il Savoia, gara terminata 1-1. Mentre alla prima giornata sconfitta in casa del Lamezia Terme di misura per 0-1.

Mister Romano alla vigilia

Finalmente torna in panchina, sarà emozionato?

“Chiaramente l’emozione ci sarà, perché è la prima panchina con il Messina. Ma deve passare subito perché ci dobbiamo proiettare e concentrare sulla gara”.

Servono punti anche per presentarsi al meglio ai potenziali acquirenti.

“I punti servono per tante cose. La settimana scorsa è stata travagliata, la concentrazione c’è stata ma con tante discussioni e chiacchiere un po’ ti disattenzione ci può essere. Adesso abbiamo la possibilità di giocare queste cinque partite durante l’esercizio provvisorio, abbiamo avuto rassicurazioni dalla curatrice. Servono anche i punti per cercare di invogliare chi vuole investire. Con una situazione di classifica migliore sarà più facile”.

Cosa ci dice dell’Acireale? Un punto in tre partite fin qui.

“Loro sono un buon organico, un organico importante per la categoria, anche se stanno recuperando alcuni. Sarà complicata perché loro vogliono ottenere la prima vittoria, dopo tre partite hanno fatto un solo punto. Una partita difficile come tutte le altre, noi dobbiamo fare punti per annullare la penalizzazione che è la nostra spada di Damocle sulla testa”.

Nell’ultima partita Messina a secco di gol. Problemi in attacco? Ha pesato la partenza di Reis?

“Reis era il punto terminale davanti, la prima punta classica, l’unica rispetto agli altri calciatori. Domenica la sua assenza si è sentita e poi abbiamo tanti esterni e seconde punte. Questi quando ci sono gli spazi aperti vanno bene, quando trovi squadre come il Gela che si chiudono ci viene difficile”.