Il Messina saluta Zammit e Darini, liberati altri due slot per il mercato - Tempostretto

Nell'ultimo giorno dell'anno la società effettua due operazioni in uscita, l'attaccante maltese e il centrale difensivo romano non avevano mai visto il campo

MESSINA – Messaggio breve sui social della società: “L’Acr Messina comunica di avere risolto i contratti con il difensore Matteo Darini e l’attaccante Andrea Zammit. Acr Messina augura a Matteo e Andrea le migliori fortune per il prosieguo delle rispettive carriere”. Così il Messina dopo le rescissioni consensuali di Ferrara e De Matteis libera altri due slot per operare sul prossimo, imminente e fondamentale mercato di riparazione.

Il difensore romano ha giocato solo 15 minuti nel finale di partita a Picerno, unica presenza da titolare invece, ma neanche per tutta la partita, contro il Catania in Coppa Italia a inizio ottobre. Per l’attaccante maltese numeri ancor più risicati, è entrato due volte a partita in corso in campionato collezionando, recuperi inclusi, 27 minuti, minutaggio che sale leggermente considerando la partita in Coppa dove anche lì è subentrato a partita in corso aggiungendo una decina di minuti in più senza mai lasciare il segno.

I due avevano chiuso il mercato estivo in entrata con la firma di Darini arrivata dopo comunque aver fatto tutto il ritiro con il Messina. Per Zammit, che ricordiamo è nel giro della nazionale under maltese, l’operazione sembrava anche voler avvicinare o comunque creare un ponte tra l’isola del Mediterraneo e la realtà calcistica messinese, il calciatore maltese però tra problemi di lingue e conoscenza del nostro calcio a quanto pare non sembra essersi mai ambientato.

