Il ministro Abodi a Messina per Scurria: sarà allo stadio Franco Scoglio (ma non solo)

Il ministro per lo Sport e i Giovani visiterà gli impianti della città al fianco del candidato del centrodestra: ecco quando.

MESSINA – Il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi sarà a Messina domani, giovedì 14 maggio. L’appuntamento è stato organizzato dal centrodestra ed era stato precedentemente annunciato per lo scorso 5 maggio. Abodi visiterà gli impianti sportivi cittadini, a partire dallo stadio Franco Scoglio. E con lui ci saranno ovviamente il candidato sindaco Marcello Scurria e la sottosegretaria Matilde Siracusano, vicesindaca designata.

Abodi partirà dallo stadio Franco Scoglio

Alle 11.45 il ministro sarà quindi allo stadio, dove è previsto anche un punto stampa. Il Franco Scoglio è uno dei punti centrali del programma di Scurria. Lo stesso candidato ha spiegato di puntare a fondi per la copertura e alla candidatura dello stesso impianto tra quelli che l’Italia metterà a disposizione per Euro 2032. Una corsa non semplice, quest’ultima, visto che in Sicilia c’è anche lo stadio Renzo Barbera di Palermo tra i papabili. E per quella struttura sono stati già previsti fondi per la riqualificazione.

Dopo la visita allo stadio, Scurria, Siracusano e Abodi gireranno, da programma, altri impianti sportivi per verificarne “personalmente le condizioni”.