Il nuovo Consiglio comunale di Messina, Minutoli presidente e Pergolizzi vice

L'insediamento a Palazzo Zanca. L'ex assessore alla guida dell'Assemblea e l'ex presidente ora vicepresidente vicario. Polemica l'opposizione, che lascia l'aula

MESSINA – Ecco il nuovo Consiglio comunale. Si è insediato stamattina e i 32 consiglieri hanno giurato. A presidere la consigliera più votata: Mariella Perrone (Partito democratico).

Si è iniziato con il giuramento dei consiglieri. Anche le assessore Alessandra Calafiore e Liana Cannata hanno giurato per poi rinunciare a favore degli uscenti Rosaria Di Ciuccio e Giuseppe Busà, per Sud chiama Nord. A giurare pure Francesco Asciutto, eletto nella lista Federico per Messina, e indagato nell’ambito di un’inchiesta su un “giro” di pensioni di invalidità presumibilmente falsate.

Massimiliano Minutoli è il nuovo presidente del Consiglio comunale, Pergolizzi il vice

Come previsto, giochi fatti all’interno della maggioranza per la presidenza del Consiglio comunale. A essere eletto è l’ex assessore Massimiliano Minutoli, che subentra a Nello Pergolizzi, con i 20 voti della maggioranza. E la stessa maggioranza elegge vicepresidente vicario l’ex presidente Pergolizzi.

Polemiche dall’opposizione per la mancata elezione congiunta dei vicepresidenti

Partito democratico e centrodestra hanno abbandonato polemicamente l’aula per il mancato voto congiunto delle due vicepresidenze. Per la segretaria generale del Comune, Rossana Carrubba, è legittimo procedere come nel 2022, partendo dall’elezione di un solo vicepresidente, con voti separati. Di parere opposto l’opposizione, che ha deciso di andare via prima dell’elezione del vice di Minutoli.

“Non si può costituire un ufficio di presidenza a rate”

Per la consigliera Antonella Russo (Pd), la decisione di votare un solo vicepresidente “viola l’articolo 46, comma 1, dello Statuto comunale”. Da qui una pregiudiziale. Una posizione condivisa dall’ex candidato del centrodestra Marcello Scurria, che ha sostenuto: “Il punto vero è che c’è un ordine del giorno monco. Si può costituire l’ufficio di presidenza a rate? Ho letto le argomentazioni messe per iscritto dalla nostra segretaria generale. Mi dispiace ma non le ritengo condivisibili. Non è possibile completare la seduta odierna senza avere costituito interamente nel suo plenum l’ufficio di presidenza”.

Il giuramento del sindaco Basile

Federico Basile ha giurato come sindaco di Messina e ha ribadito: “La città ha rialzato la testa. Mi auguro che, atrraverso un lavoro di squadra, Messina possa ora vincere le sfide importanti che l’attendono. Mi auguro che gli scontri politici non siano mai caratterizzati da attacchi personali”.

I punti all’ordine del giorno

Nel corso della seduta il nuovo Consiglio comunale sarà chiamato ad affrontare i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Insediamento del Consiglio comunale e giuramento dei consiglieri neoeletti;

2. Surroga dei consiglieri dimissionari;

3. Esame delle condizioni di eleggibilità e candidabilità ai fini della convalida degli eletti;

4. Eventuali ulteriori surroghe;

5. Esame di eventuali situazioni di incompatibilità;

6. Elezione del presidente del Consiglio comunale;

7. Elezione del vicepresidente del Consiglio comunale;

8. Giuramento del sindaco.

In aggiornamento.

La geografia del nuovo Consiglio comunale di Messina

Il nuovo Consiglio comunale è composto da 20 rappresentanti delle liste a sostegno del sindaco Federico Basile, assegnatari del premio di maggioranza, e da 12 consiglieri espressione delle forze di minoranza. Nella coalizione di maggioranza entrano in Consiglio i rappresentanti delle liste Sud chiama Nord, Basile Sindaco di Messina, Messina Protagonista, Federico per Messina e Amo Messina.

I 32 consiglieri

Per la lista Sud chiama Nord: Serena Giannetto, Massimiliano Minutoli, Nello Pergolizzi, Nicoletta D’Angelo, Antonella Feminò, Rosaria Di Ciuccio e Giuseppe Busà.

Per la lista Basile Sindaco di Messina: Nicola Maddocco, Calogero Brancatelli, Francesco Benedetto e Valentina Capone.

Per Messina Protagonista: Paolo Alibrandi, Alessandro La Cava e Antonino Bonfiglio.

Per la lista Federico per Messina: Mirko Cantello, Cetty Pirone e Francesco Asciutto.

Per Amo Messina: Giuseppe Chiarella, Lino Summa e Silvia Bosurgi.

La rappresentanza di minoranza, alla quale spettano 12 seggi, è composta dai consiglieri eletti nelle liste di centrodestra, del Partito democratico e della coalizione collegata al candidato sindaco Marcello Scurria, cui spetta il seggio previsto per il candidato sindaco non eletto, come miglior perdente.

Per Fratelli d’Italia: Libero Gioveni e Dario Carbone.

Per i Popolari e Autonomisti: Benedetto Vaccarino e Anna Sorbello.

Per la lista Marcello Scurria Sindaco: Simona Contestabile e Giuseppe Capurro, oltre allo stesso Marcello Scurria.

Per la Lega: Amalia Centofanti e Cosimo Oteri.

Per il Partito democratico: Mariella Perrone, Alessandro Russo e Antonella Russo.

In aggiornamento.