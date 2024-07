Il presidente Sciotto dimesso dal Piemonte: “Invito a fare prevenzione”

Il presidente torna a parlare dopo un delicato intervento, ma non tocca l'argomento caldo della trattativa

MESSINA – Oggi il presidente dell’Acr Messina, Pietro Sciotto, è stato dimesso dall’ospedale Piemonte, dopo 9 giorni di ricovero, avendo subito un delicato intervento chirurgico durato 8 ore. La società, in tutte le sue componenti, rivolge al presidente l’augurio di una prontissima ripresa.

Queste le parole di Sciotto, che non ha toccato argomenti caldi riguardo al Messina, trattativa di cessione o mercato: “Desidero ringraziare il dirigente medico responsabile, dottore Antonio Rosario Iannello, che mi ha operato con grande professionalità, autentica eccellenza e orgoglio della sanità messinese. Fondamentale si è rivelata la prevenzione della patologia diagnostica per tempo. Invito tutti a fare sempre prevenzione, che è fondamentale per anticipare le cure. Un ringraziamento va anche all’anestesista Giovanni Nania, medico dallo spessore umano, e a tutta l’équipe estremamente professionale. Mi sento di ringraziare tutto il personale medico e paramedico del reparto Urologia dell’ospedale Piemonte, per l’attenzione e l’amorevolezza che prestano ai pazienti”.

