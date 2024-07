Il Messina in ritardo cronico, la Lega Pro il 15 luglio svela il calendario

L'allenatore ha al momento solo cinque giocatori a disposizione tra cui non c'è un portiere che sarebbe in cima alla lista del ds Pavone

MESSINA – Il calendario completo della Serie C 2024-25 verrà reso noto il prossimo 15 luglio alle ore 11. L’annuncio da parte del presidente Matteo Marani è arrivato nel corso dell’Assemblea di Lega Pro ai presidenti dei sessanta club, dopo aver illustrato i risultati della precedente stagione e, al contempo, le prospettive di quella che è sul punto di iniziare.

Tutto pronto, dunque, per l’inizio della Serie C, che prenderà ufficialmente il via nel weekend del 25 agosto. Se non fosse che il Messina, come sempre negli ultimi anni, sembra dovrà iniziare una stagione in ritardo cronico e quindi dovrà inseguire le altre squadre, molto più avanti nel prepararsi alla prossima ananta, e i tifosi vivranno un altro campionato di sofferenza quantomeno nelle prime giornate di campionato. Sulla Coppa Italia invece nubi nerissime considerando che il primo turno è previsto per sabato 10 agosto.

I nodi irrisolti

Così mentre le altre squadre implementano le proprie rose e pensano alla prossima stagione il Messina ancora non sa nelle mani di chi sarà. È chiaro ormai che ci sia in corso una trattativa su cui però non è stata ancora detta la parola fine ufficialmente. La società aveva comunicato che il nuovo direttore sportivo sarebbe stato indicato dai nuovi detentori del pacchetto di maggioranza. Il fatto che qualche giorno fa è stato annunciato Pavone in quel ruolo significa che il passaggio è avvenuto? Domande a cui la società ancora non ha risposto.

Nel frattempo però il direttore sportivo Giuseppe Pavone si sta muovendo perché come ormai è stato ripetuto la rosa attuale del Messina è composta da soli cinque giocatori: i difensori Giuseppe Salvo e Marco Manetta, i centrocampisti Giulio Frisenna e Mimmo Franco e l’attaccante Michele Emmausso. In tanti erano in prestito dallo scorso anno e un’altra decina avevano il contratto in scadenza e dal primo di luglio sono liberi di firmare con altre squadre. Il primo di cui abbiamo l’ufficialità è l’attaccante Vincenzo Plescia che vestirà la maglia del Renate nella prossima stagione.

Le mancanze in rosa

Mister Giacomo quando ha annunciato di restare sulla panchina del Messina per i prossimi due anni alla domanda precisa sul ritiro aveva parlato di una quarantina di giorni di lavoro. Il ritiro del Messina, che è stato ipotizzato potesse svolgersi prima a Galati Mamertino e ora circola la voce Castelbuono, a quanto pare partirà in ritardo, ma anche fosse partito nei tempi voluti dall’allenatore manca essenzialmente la materia prima.

In questi giorni il Messina cerca giustamente un portiere, dei cinque nomi in rosa manca appunto un estremo difensore, immaginate di dover fare un allenamento (comunque impensabile con soli cinque giocatori) ma senza un portiere. Il nome che sta circolando intorno al Messina è quello di Flavio Curtosi, sarebbe inquadrato come under e viene dall’esperienza in Serie D nei gironi I con il Città di Sant’Agata ed F con la Vibonese.

Altra mancanza, ma non in rosa bensì in società, è quella di un nuovo direttore operativo, o direttore generale, o dirigente, chiamandolo come si voglia. Una figura che possa organizzare il lavoro e dettare le tempistiche. Ma probabilmente anche questa scelta è bloccata dall’impasse che si è registrata a livello di cessione delle quote della società.

