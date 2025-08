“Il progetto definitivo sul ponte? Solo propaganda”

Per "Invece del ponte" e comitato No ponte Capo Peloro sono ancora troppe le questioni aperte: dalle prescrizioni ai ricorsi legali e la Commissione europea

MESSINA – Il via libera al progetto definitivo del ponte sullo Stretto? Per l’associazione “Invece del ponte” e il comitato No ponte Capo Peloro si tratta di un bluff. Troppi sono ancora i nodi irrisolti e le verifiche da fare. Dalla valutazione della Corte dei Conti e dai ricorsi legali alle prescrizioni della commissione Via-Vas (Valutazione d’impatto ambientale e Valutazione ambientale strategica) e il parere della parere della Commissione europea.

“Il 6 agosto non si darà il via a nessun cantiere”

Così “Invece del ponte”: “Mercoledì 6 agosto non verrà approvato alcun via libera definitivo al ponte sullo Stretto. Al contrario di quanto affermano Salvini e i suoi megafoni locali, non si darà il via a nessun cantiere, né inizieranno i lavori. Si tratta, piuttosto, dell’inizio di un percorso tutto in salita per chi ha trasformato un progetto fallimentare in una bandiera propagandistica. Da quel giorno, i “pontisti” dovranno affrontare la realtà dei fatti: il progetto dovrà passare al vaglio della Corte dei Conti, che non potrà ignorare i gravi profili di illegittimità amministrativa, tecnica ed economica. Si dovrà arrivare all’approvazione di un progetto esecutivo che dovrà rispondere a decine e decine di prescrizioni ancora irrisolte, su cui i proponenti tacciono o minimizzano. E soprattutto, si aprirà finalmente il fronte dei ricorsi legali, in tutte le sedi nazionali ed europee. Chi pensa di poter forzare procedure, vincoli, normative e diritti dovrà rispondere davanti a giudici indipendenti. Ci sarà – e ci deve essere – un giudice a Berlino”.



E ancora: “Chi ha sventolato per anni il feticcio del ponte come soluzione miracolosa a ogni problema del Sud si troverà ora a fare i conti con la verità: non c’è nulla di approvato in via definitiva, né ci sono le condizioni per iniziare i lavori. Anzi, i prossimi mesi saranno decisivi per smascherare una narrazione costruita su propaganda e disprezzo per il territorio. “Invece del ponte” continuerà a vigilare, informare, resistere. Lo Stretto è un bene comune, non un affare per pochi: lo Stretto non si tocca”.

“Progetto definitivo sul ponte? Ma mi faccia il piacere”

Questo il commento, invece, di No ponte Capo Peloro: “Salvini ha preannunciato nel corso di una Iniziativa elettorale ad Ancona la convocazione del Cipess, Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, per mercoledì 6 agosto, per approvare in maniera definitiva il progetto del ponte sullo Stretto. Un annuncio che ci aspettavamo. Per questo abbiamo aperto a Torre Faro “Casa Cariddi”, un presidio di resistenza noponte per promuovere momenti d’incontro e di lotta e per contrastare soprattutto le bufale sì ponte come quest’ultima. Si, perché non crediamo affatto che l’approvazione del progetto del ponte sia definitiva, viste le tante questioni rimaste aperte e che dovrebbero trovare risposta nel progetto esecutivo ancora di là da venire”.

Prosegue il comitato: “Basti pensare alle 68 osservazioni del Comitato tecnico scientifico, alle 62 prescrizioni della commissione Via/Vas e le precedenti prescrizioni del 2011. E soprattutto al capitolo ancora aperto del parere della Commissione europea per la violazione della direttiva Habitat. Altro che partita finita, si apre soltanto una nuova fase della lotta contro il ponte che intendiamo condurre fino alla vittoria. E quindi alla Totò: Progetto definitivo? Ma mi faccia il piacere!“.

L’impatto ambientale e la mancata nuova gara

Sempre sul fronte no ponte, le associazioni ambientaliste Greenpeace, Legambiente, Lipu e Wwf hanno presentato ieri un nuovo reclamo all’Unione europea a integrazione di quello già inviato il 27 marzo di quest’anno: “La grande opera non rispetta le condizioni previste dalla procedura speciale comunitaria”. E insistono sull’impatto ambientale della grande opera.

Su questo tema, in uno dei suoi contributi per Tempostretto, aveva osservato l’avvocato Nicola Bozzo: “Una nuova ipotesi concorrenziale avrebbe coinciso con una più alta tutela ambientale perché le gare sarebbero state svolte alla luce di tutto il nuovo quadro regolativo europeo e nazionale su appalti verdi, green deal, economia circolare. E senza le procedure semplificatrici della vecchia legge obiettivo”. Il punto di partenza, nel ragionamento, è che non aver fatto una nuova gara rappresenti una sorta di peccato originale dell’attuale progetto ponte.

