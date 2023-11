Il programma del Natale a Messina, tanti eventi aspettando i "big" in piazza Duomo - Tempostretto

La Giunta ha impegnato 800 mila euro. Ecco il programma. Attesa per il concerto del 28 dicembre, torna l'evento alla stazione centrale

MESSINA – Aspettando la conferenza stampa di domani mattina a Palazzo Zanca per conoscere il nome dell’artista o del gruppo “di fama internazionale” che si esibirà il prossimo 28 dicembre il piazza Duomo, ecco lo schema di programma degli eventi del “Natale a Messina 2023”. La manifestazione rientra nell’ambito del piano promozionale “Messina città della Musica e degli Eventi”. La spesa prevista è di 800mila euro, somma che la Giunta Basile ha già prenotato sul capitolo del bilancio corrente 23474/82.

La “preview” del 3 dicembre

Si comincia già dal 3 dicembre con il concerto degli zampognari nella basilica Sant’Antonio e la sfilata sul viale San Martino. Proprio l’isola pedonale sul viale catalizzerà numerosi eventi dall’8 dicembre al 6 gennaio, con filodiffusione di melodie natalizie (anche a piazza Cairoli), eventi e animazione per bambini, parate natalizie e una mattinata d’arte (il 9 dicembre). Nelle principali vie delle shopping saranno organizzati eventi a tema, con animazione.

Piazza Cairoli ospiterà la pista di ghiaccio e i mercatini di Natale dall’Immacolata fino all’Epifania, mentre tornerà il tanto apprezzato evento dello scorso anno alla stazione centrale. Dopo Harry Potter, protagonista del Natale 2022, c’è attesa per scoprire quale sarà il tema dell’edizione 2023. La manifestazione si terrà il 9 e 10 dicembre.



“Natale in Teatro” è invece il titolo degli eventi di “arte, cultura e sapori” in programma dall’8 dicembre al 6 gennaio lungo il perimetro esterno del Teatro Vittorio Emanuele. Il 14 dicembre le chiese cittadine ospiteranno il Festival delle Corali, la cui finale è prevista il 15 al Duomo. Due gli eventi il 23 dicembre: in via Legnano avrà luogo “Instradart – Alla scoperta del vicolo degli artisti”; “Armonie del Natale” sarà invece un concerto di artisti locali (la location non è stata ancora annunciata).

Il concerto di piazza Duomo

Si passa poi al concerto del 28 dicembre. L’anno scorso i protagonisti furono i Negramaro e anche questo Natale potrebbe toccare ad una band di caratura simile. Difficile possa trattarsi di un “artista di fama internazionale” così come indicato nello schema allegato alla delibera di Giunta. Si sa per certo che l’organizzazione dell’evento è stata affidata a “Musica da bere” di Carmelo Costa (suo, lo scorso luglio, il concerto di Tiziano Ferro al San Filippo). Tanti i nomi che si rincorrono ma bocche cucite lato amministrazione, per non rovinare l’effetto sorpresa alla conferenza stampa di domani mattina in Municipio.

La vigilia di Capodanno e gli eventi nei villaggi

Dopo il concerto del 28, in piazza Duomo si tornerà per ballare e festeggiare il Capodanno la notte del 31 dicembre. Anche in questo caso i nomi degli artisti coinvolti non sono stati ancora annunciati. Il 29 dicembre, il Palacultura ospiterà l’evento “Notte funesta. Commemorazione dell’anniversario del Terremoto del 1908”.

Il programma prevede ancora il “Teatro di fuoco” (4 gennaio) in piazza Duomo e un “Concerto in cattedrale”, con orchestra e soprano, il 6 gennaio.

Completano il ricco programma gli eventi: “Natale allo stadio. Eventi musicali, artigianato e tradizioni popolari” (8 dicembre – 6 gennaio); “Mete esperenziali. Alla riscoperta delle tradizioni natalizie nei villaggi” (8 dicembre – 6 gennaio); “Suoni e colori. Cultura, tradizioni e animazione a piazza del Popolo” (8 dicembre – 6 gennaio).

