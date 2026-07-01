Il ritorno della rassegna cinematografica nel parco urbano in Fiera

Dopo l'inaugurazione del lungomare, sono in programma dal 26 luglio 7 giorni nel segno del cinema a Messina. Ecco che cosa è previsto

MESSINA – Oggi s’inaugura il parco urbano in Fiera. Finalmente sarà fruibile il nuovo lungomare. E, riannodando i fili con un passato illustre, presto in questo spazio ritrovato tornerà una rassegna cinematografica. In programma dal 26 luglio al 1° agosto, è organizzata dalla 8Road Film di Francesco Cannavà, direttore artistico, e dall’associazione culturale Arb di Davide Liotta. A sostenerli il Comune di Messina e la Fondazione Messina per la Cultura in sinergia con l’Adsp, Autorità di sistema portuale dello Stretto, con presidente Francesco Rizzo (nella foto con Cannavà). Le serate saranno con ingresso gratuito. In primo piano lungometraggi e cortometraggi. Mare e amare saranno due temi dominanti.

Se nel 1955 la rassegna del cinema nasceva a Messina, prima di stabilizzarsi a Taormina, oggi si punta a riconquistare degli spazi per troppo tempo negati alla cittadinanza. Nel caso della rassegna, sono previsti cinque film internazionali in concorso e una competizione per cortometraggi. Nei sette giorni dell’iniziativa due gli approfondimenti: uno sul genocidio in Palestina, con cortometraggi girati in Palestina da registi palestinesi, in collaborazione con il Festival di cinema itinerante Nasra Palestine Short Film Festival. L’altro tema sarà l’Iran e la questione iraniana, coinvolgendo la comunità di studenti iraniani a Messina.

Il video con Cecchi Gori, il comitato scientifico e le masterclass a Messina

Il comitato scientifico vede come presidente il critico cinematografico Franco Cicero e vi fanno parte lo storico del cinema Nino Genovese e Federico Vitella, ordinario di Cinema all’università di Messina, mentre per l’ambito musicale è presente la compositrice e pianista Cettina Donato e Dario Tomasello, docente universitario, copre l’aspetto teatrale. Gli studenti del Dams di Messina premieranno i cortometraggi in concorso.

Nella prima serata verrà trasmessa l’intervista realizzata a Roma da Franco Cicero con il produttore Vittorio Cecchi Gori, che parlerà anche del film “Il postino”, girato a Salina con un indimenticabile Massimo Troisi.

In programmazione pure due masterclass alla multisala Apollo di Messina: la prima con lo sceneggiatore e regista Antonio Le Fosse, con attenzione alle serie tv, e un’altra con la produttrice Vanessa Zerda Rueda e la compositrice Silvia Leonetti assieme al fumettista messinese Lelio Bonaccorso.

Il premio Regina del Peloro

Il premio della rassegna, ovvero l’opera inedita e dal titolo significativo Regina del Peloro, porta la firma dello scultore e maestro del ferro Fabio Pilato, messinese come il direttore artistico Francesco Cannavà e l’altro organizzatore, Davide Liotta.

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