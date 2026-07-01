La Basket School Messina non si arrende, giocherà la Serie B Interregionale

L'atto d'amore dei dirigenti per andare avanti, la trasformazione in Ssd e l'appello alla città che questa squadra appartiene a tutti

MESSINA – La Messina Basket School comunica con orgoglio che sarà regolarmente ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie B Interregionale. “Eppure, rispetto alla conferenza stampa dello scorso marzo – fa sapere la società – quando avevamo lanciato un accorato appello affinché non si interrompesse la storia della nostra società, non è cambiato praticamente nulla”.

“In questi mesi abbiamo cercato soluzioni, lanciato appelli, incontrato interlocutori e profuso ogni sforzo possibile. Purtroppo, i risultati sperati non sono arrivati e, probabilmente, nessuno avrebbe potuto biasimare una decisione diversa. Ma una società, la nostra società, non si abbandona nei momenti di maggiore difficoltà. Per questo motivo, ancora una volta, grazie a un autentico atto d’amore dei nostri dirigenti (un gesto concreto e personale, ben lontano dalla retorica che troppo spesso si ascolta alle nostre latitudini) abbiamo deciso di andare avanti”.

“Nei prossimi giorni – conclude la società – presenteremo tutte le iniziative attraverso le quali ciascuno potrà contribuire concretamente al futuro della società: dalla campagna abbonamenti alle nuove linee di merchandising, fino a una campagna di sostegno aperta a tifosi, aziende e cittadini che vorranno affiancarci in questo percorso”.

Il passato e la trasformazione della Basket School Messina

La Messina Basket School sarà ancora protagonista nel campionato di Serie B Interregionale di pallacanestro. Una nuova partenza, che oggi più che mai richiede la vicinanza dell’intera città: delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, degli appassionati e di tutti coloro che credono nel valore dello sport.

La Basket School Messina ha ottenuto tre partecipazioni consecutive ai playoff, la tifoseria è cresciuta anno dopo anno, il PalaTracuzzi fa tremare anche le avversarie più forti affrontate. La società però non vuole che questo passi come un ulteriore sacrificio e resti un episodio isolato, “ma rappresenti le fondamenta di un progetto stabile e duraturo” scrivono. Per questo motivo proseguono “sarà fondamentale rafforzare la struttura societaria, soprattutto sotto il profilo del marketing e delle partnership, perché il sostegno del tessuto economico cittadino sarà determinante per garantire un futuro solido alla Basket School”.

La Basket School Messina poi ci tiene a ringraziare pubblicamente il notaio Sebastiano Messina e il dottore Giorgio Quartuccio, che hanno curato a titolo completamente gratuito, per puro spirito di amicizia e vicinanza alla società, la perizia di stima necessaria al perfezionamento delle procedure societarie e il successivo atto notarile di trasformazione in SSD, necessari al perfezionamento dell’iter societario. Da oggi, infatti, la società assume ufficialmente la denominazione di Messina Basket School SSDRL. Un ringraziamento anche alla presidente della Fip Sicilia Cristina Correnti per l’impegno mostrato, le consulenze burocratiche fornite e per aver favorito il dialogo con la federazione nazionale.

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