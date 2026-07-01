Parco dei Nebrodi, bracconieri intercettati dai Carabinieri

Sulla jeep dei tre cacciatori trovati fucili e due suini neri appena abbattuti

Tre cacciatori sono stati denunciati dai carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra nell’ambito di un servizio di controllo anti bracconaggio nel parco dei Nebrodi.

A caccia in area vietata

I militari del Radiomobile, durante un pattugliamento in un’area isolata e vietata del parco, hanno fermato un fuoristrada con a bordo tre uomini di 31, 36 e 39 anni. L’atteggiamento dei tre ha indotto i carabinieri a perquisire il mezzo dove sono stati trovati e sequestrati un fucile semiautomatico calibro 12 con quindici cartucce dello stesso calibro, tre cani da caccia e due esemplari di suino nero dei Nebrodi appena abbattuti. Sul posto sono intervenuti anche i veterinari dell’Asp Messina che hanno confermato che gli animali erano stati abbattuti.

Licenza sospesa e armi sequestrate

Per i tre è scattata la denuncia in libertà per caccia illegale in area protetta, introduzione abusiva di armi e abbattimento di fauna selvatica. Contestualmente i carabinieri hanno disposto il ritiro delle licenze di porto d’armi, delle armi e delle munizioni legalmente detenute in attesa degli ulteriori accertamenti previsti dalla normativa per verificare la permanenza dei requisiti autorizzativi.