Il Viadotto Ritiro torna in Consiglio comunale: il 21 marzo in aula Cas e Toto costruzioni

Chiesta la partecipazione anche del sindaco Basile e del vicesindaco Mondello, oltre che dei rappresentanti sindacali

MESSINA – Cas, Toto, sindaco, vicesindaco e sindacati. Su spinta dei consiglieri comunali (hanno firmato in 26), con primo firmatario il vicepresidente supplente Giandomenico La Fauci di Ora Sicilia, il Viadotto Ritiro “tornerà” in aula consiliare. L’appuntamento è per il prossimo 21 marzo alle ore 13,30 e non è certamente da sottovalutare. Sì, perché sulle condizioni del viadotto, ma soprattutto sulle tempistiche, urge fare chiarezza.

“La fine entro giugno”

Appena tre settimane fa, il 12 febbraio, in prima commissione consiliare è stato il direttore generale del Cas Franco Calogero Fazio a dichiarare che “vedremo tutto completo entro il 10 marzo. Poi ci sono le altre lavorazioni: bitumazione, pavimentazione, barriere laterali, e altri lavori di completamento. Entro il mese di giugno, in base al cronoprogramma dell’impresa, vedremo quest’opera collaudata e fruibile”. Una battuta, questa su giugno, su cui pochi giorni dopo ha tirato il freno la stessa Toto costruzioni, assente (ma invitata) in commissione: “Occorre però precisare che tale tempistica potrà essere rispettata solo a seguito della risoluzione di alcune problematiche di competenza esclusiva del Cas”.

Un botta e risposta che ci porta, poi, all’ultimo giorno di febbraio. Il 29 si è partiti con il varo delle travi del viadotto, passaggio fondamentale per il prosieguo dei lavori. Ci siamo? Tutto da vedere. Giugno è sempre più vicino e il dibattito è tutt’altro che chiuso. In consiglio, il 21 marzo, il prossimo appuntamento, stavolta (si spera) con tutti i protagonisti presenti.