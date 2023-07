In 15 chiedono un Consiglio straordinario per Rodia, San Saba e Ortoliuzzo - Tempostretto

Per i consiglieri d'opposizione bisogna affrontare "problemi di pubblica sicurezza e viabilità nei villaggi costieri". L'invito a sindaco e assessori

MESSINA – “Occorre affrontare i problemi di viabilità e pubblica sicurezza che investono i villaggi costieri di Messina”. Quindici consiglieri d’opposizione chiedono al presidente Pergolizzi la convocazione di un Consiglio comunale straordinario, non oltre quindici giorni, su Ortoliuzzo, Rodia e San Saba. L’invito a partecipare è rivolto al sindaco Basile e agli assessori competenti Mondello e Caminiti.

Nella richiesta, i consiglieri mettono in evidenza una serie di urgenze già toccate in ambito di commissione: “strade pericolose, marciapiedi inesistenti, illuminazione carente. Il tutto in un periodo, come quello estivo, in cui queste zone si popolano. E ancora: l’assenza delle vie di fuga, in quanto le strade esistenti non consentono l’evacuazione della popolazione e l’accesso ai mezzi di soccorso a causa della sosta selvaggia e della mancanza di parcheggi regolamentati. Da qui un problema di pubblica sicurezza.

Hanno firmato i consiglieri D’Arrigo, La Fauci, Russo, Oteri, Gioveni, Carbone, Calabrò, Centofanti, Cantello, Restuccia, Caruso, Villari, Rotondo, Zante, Vaccarino.

