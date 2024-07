Incendio al Cep, le fiamme sono state spente

Avevano raggiunto le baracche della zona

MESSINA – L’incendio al Vilaggio Cep è stato estinto. E le squadre dei vigili del fuoco hanno fatto rientro in sede, dopo aver messo in sicurezza e bonificato l’area interessata, scongiurando ogni ulteriore pericolo. La Forestale ha messo a disposizione u’autobotte per maggior supporto idrico. Sul posto presente anche la polizia.

Il rogo, alimentato dal vento e dalle elevate temperature, ha creato paura al Cep intorno alle 10 e fino alla tarda mattinata, dove le fiamme hanno raggiunto le baracche presenti in zona. I vigili del fuoco hanno messo in salvo alcuni cavalli per evitare l’avvelenamento da fumo.

Foto dei vigili del fuoco di Messina.