In azione stamattina più squadre dei vigili del fuoco

MESSINA – Intervento dei vigili del fuoco oggi a Provinciale per un incendio in un appartamento al quarto piano. Un intervento che ha richiesto più squadre in azione. Le persone nella casa sono riuscite a mettersi in salvo e non ci sarebbero feriti.

Le cause sono ancora da accertare, probabilmente in ambito domestico.