Incidente in via Comunale Bisconte. Da 4 anni manca la segnaletica

L'ultima ordinanza, del 5 marzo 2026, è ancora rimasta su carta

Ancora un incidente lungo la via Comunale che collega Bisconte e Cataratti con il centro cittadino. La strada attende ancora il completamento della segnaletica orizzontale e verticale dal 2022, anno in cui sono stati portati a termine i lavori di adeguamento dell’alveo torrentizio ad opera della struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico.

“Due chilometri di rettilineo molto pericolosi, in particolare nelle intersezioni con Via Bitonto e Via Nicosia, in cui si raggiungono velocità elevate, mettendo a rischio: Automobilisti, motociclisti, pedoni in attesa del bus o semplicemente a bordo strada. Da anni chiedo la regolamentazione di questa via – dice il consigliere della III Municipalità, Alessandro Geraci – che dopo i lavori sul torrente è rimasta nell’oblio, senza alcuna indicazione per gli automobilisti, bloccata dal rimpallo tra Comune di Messina e struttura commissariale regionale contro il dissesto idrogeologico a cui probabilmente spettavano questi lavori.

Dopo tanti solleciti, finalmente sulla carta arrivano le ordinanze di esecuzione lavori: la prima la numero 1175 del 26 agosto 2025 con alcune incongruenze e palesi mancanze nel piano viabile che ho prontamente segnalato al dirigente della mobilità urbana, da cui è scaturita la successiva ordinanza numero 370 del 5 Marzo 2026, purtroppo anche questa rimasta sulla carta, in quanto ad oggi nulla è stato realizzato al fine di adeguare questa strada alle condizioni minime di sicurezza.

A questo – prosegue Geraci – si aggiunge lo scempio continuo che sta avvenendo nelle griglie di raccolta acque piovane, tutte ormai distrutte o assenti, in cui gli uffici manutentivi stanno ricolmando di asfalto invece di provvedere alla loro sostituzione. Infine la Via Comunale Bisconte/Catarratti era stata inserita insieme ad altre vie a lunga percorrenza tra le strade oggetto di realizzazione di moderatori di velocità, anche questi fino adesso disattesi”.

Geraci ha chiesto un intervento immediato da parte di Palazzo Zanca, questa volta interpellando il Commissario del Comune di Messina, Piero Mattei.