Sabato 7 Luglio alle 10 a palazzo Zanca, presso il Salone delle Bandiere, verrà effettuata nel corso di una cerimonia la consegna di due autoveicoli attrezzati per persone con ridotta mobilità. Tale iniziativa nasce a seguito del progetto di cui è autrice Pmg, finalizzato alla concessione, in comodato gratuito, di mezzi opportunamente adattati per assicurare le esigenze di mobilità di persone con limitate abilità motorie, anziani e minori e non soltanto.

Un’ iniziativa che attraverso una preliminare campagna di ricerca di sponsor nella città di Messina, da parte di Pmg, con la collaborazione della Cas, società cooperativa sociale, ha visto coinvolti il Comune di Messina che ha concesso il gratuito patrocinio dell’iniziativa, la cooperativa sociale Cas impresa sociale in qualità di ente del terzo settore promotore dell’iniziativa e le aziende, i professionisti e gli esercizi commerciali che hanno acquisito inserzioni pubblicitarie sugli autoveicoli.

Un progetto di integrazione di politiche e realtà sociali che sotto una regia istituzionale attenta, si tradurrà in partecipazione e impegno a favore dell’intera comunità locale. La sottoscrizione tra la cooperativa sociale Cas Onlus di Messina e Pmg Italia spa di una convenzione per l’utilizzo gratuito dei autoveicoli attrezzati per persone con ridotta mobilità ha consentito l’avvio di questo progetto, che per 4 anni determinerà un valido ritorno in termini di promozione di immagine per le aziende, con l’apposizione del logo sulle fiancate dei veicoli, originerà un nuovo patto di coesione sociale per un benessere diffuso, un esempio di sinergia professionale tra l’amministrazione locale, la cooperativa sociale e le aziende sponsor.