Kart, Minutoli e Bortolotta si impongono a Messina nel primo appuntamento Sprint

Nelle altre categorie Vincenzo Pino domina la F2. I sigilli di Samuel Cerrito e Andrea Brusca nella F3

MESSINA – È iniziato decisamente col botto, al Kartodromo di Messina, il Campionato Sprint SWS 2025. Fiato sospeso e colpi di scena a ripetizione nell’appuntamento inaugurale della stagione, organizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo. Emozioni a non finire, sfide all’ultima curva e due protagonisti diversi per la F1: Antonio Minutoli ha trionfato in rimonta in Gara1, Riccardo Bartolotta il vincitore di una pazzesca Gara2.

Sono stati complessivamente 42 i piloti partecipanti (24 nella batteria F1-F2, 18 gli Esordienti della F3) a misurarsi in pista sulla base del consueto format di Gara1 e Gara2 Sprint da 36 giri ciascuna (una sosta obbligatoria per cambio kart). Nelle qualifiche di Gara1 l’ha spuntata Mario Barbaro (37.838), precedendo di un soffio Riccardo Irrera (37.898). Il preludio del grande duello al via.

Il racconto delle due gare

Barbaro resiste agli attacchi di Irrera, terzo Tappa. Pino è saldamente davanti nella F2. Si prosegue sul filo dell’incertezza e con distacchi minimi. Al ventesimo giro Barbaro vanta 0.429 nei confronti di Irrera. Segue Anello, poi Tappa e La Fauci. Con l’ingresso al pit si rimescolano le carte. Barbaro, Irrera, La Fauci diventa il nuovo ordine, ma il finale è denso di pathos. Una scatenata Sara La Fauci si porta in testa al 32esimo giro. Incalza, però, alle sue spalle Antonio Minutoli che, dopo aver recuperato posizioni su posizioni, mette nel mirino La Fauci. Minutoli, implacabile, realizza anche l’ultimo sorpasso e conquista così un’incredibile vittoria al termine dei 36 giri. La Fauci è seconda a 0.214. Terzo Mario Barbaro, a 0.336, quarto Riccardo Irrera a 0.415, autore del “best lap” della corsa in 37.834. Dal quinto posto in giù, Fabrizio Anello, Lorenzo Tappa, Valentino Fusco, Federico Miduri e Riccardo Bartolotta. Vincenzo Pino domina invece la F2 sin dalle battute iniziali, chiudendo con un margine importante su Milo Barbera e Alice Di Bella. Dietro i primi tre, Scimone, Scardina, Lazzarini, Di Stefano, Campo e Pisasale.

L’adrenalina è a mille anche in Gara2, il pubblico assiste ad un’altra prova da urlo. Sara La Fauci firma la pole position con il tempo di 37.719. Al via La Fauci resta al comando, non facendosi sorprendere da Miduri e Irrera. Giro dopo giro la leadership risulta anzi rafforzata e il vantaggio di La Fauci sale a 4” su Miduri. Anche dopo il pit è sempre La Fauci a condurre le danze, ma Fusco e Bartolotta si avvicinano minacciosi e iniziano a rosicchiare terreno. Ha quindi origine un palpitante duello ruota a ruota tra Fusco e La Fauci, in palio la prima posizione. L’epilogo è da brividi, per uno straordinario spettacolo. Tra i due litiganti ne approfitta Bartolotta che sorprende entrambi ed a due giri dalla conclusione balza in testa. Alla bandiera a scacchi è tutta sua la festa. Al traguardo Riccardo Bartolotta stacca di 0.780 Valentino Fusco, terza Sara La Fauci a 2.766. Carmelo Garufi quarto, poi Riccardo Irrera, Mario Barbaro, Federico Miduri, Lorenzo Tappa, Fabrizio Anello e Antonio Minutoli, decimo a causa di una penalità di 5”.

Le altre categorie

Un impeccabile Vincenzo Pino concede il bis nella F2, mostrando le sue qualità e prevalendo ancora su Milo Barbera. Terzo Federico Scimone. Di Stefano, Scardina, Campo, Di Bella, Lazzarini e Pisasale gli altri classificati.

In Gara1, riservata alla categoria F3, a brillare in qualifica è Samuel Cerrito, centrando la pole in 38.012. Alla partenza Cerrito e Cardile si sfidano in un avvincente duello. Dopo il sorpasso e il relativo controsorpasso, Cerrito prende il largo, aumentando il gap sul diretto inseguitore, già di 4” al sesto giro. La situazione non muta all’uscita dal pit, Cerrito può dunque involarsi verso un meritato successo che matura con tanto di “best lap” (37.902). Si piazza secondo Cristian De Salvo, a 5.155, guadagnando tre posizioni rispetto alla griglia. Andrea Cardile è terzo a 6.954, Andrea Brusca di poco quarto. Smeriglio, Cucinotta, Costa, Cazacu, Castro e Napoli completano la top ten. In Gara2 Andrea Brusca ottiene la pole in 38.209 e diventa l’assoluto protagonista. Brusca detta infatti il proprio ritmo sin dallo “start”, facendo presto il vuoto. Davvero pregevole lo spunto di Aurora Costa che sale in seconda posizione. Gli ultimi giri non lasciano spazio a dubbi. Andrea Brusca (“best lap” 38.082) esulta alla bandiera a scacchi, con 8.028 su una bravissima Aurora Costa. Samuel Cerrito terzo, a 8.775. Scorrendo la classifica vi sono quindi Smeriglio, Cardile, Napoli, Ciliberti, De Salvo, Vecchio e Cucinotta.

Secondo il sistema SWS i punti della prima prova sono stati attribuiti al 90%. Sara La Fauci (1725 punti) nella F1, Vincenzo Pino (1838) nella F2 e Samuel Cerrito (1763) nella F3 guidano le rispettive classifiche dopo il primo atto. In chiusura dell’evento si sono svolte le premiazioni sul podio dei primi tre delle varie categorie, “best lap” assoluto della manifestazione e pole position. In calendario sabato 1 febbraio il prossimo appuntamento con il Campionato Sprint SWS 2025.

Articoli correlati