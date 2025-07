La copertura del torrente San Filippo tra le opere connesse al Ponte: il Consiglio vota sì

Approvato l'atto d'indirizzo a Basile per farsi promotore dell'opera a Roma

MESSINA – Il Consiglio comunale ha approvato l’atto di indirizzo che sarà presentato dal sindaco Federico Basile per chiedere che anche la “tombinatura del torrente San Filippo” rientri tra le “opere compensative connesse alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina”. Appena un mese fa, con una delibera simile (ma passata dalla Commissione Ponte), il Consiglio comunale aveva chiesto la realizzazione dell’acquario dello Stretto e dello svincolo di Giampilieri come opere connesse.

È stata la famosa seduta con lo scontro sugli emendamenti, poi saltati. Per questo era stata ipotizzata la stesura di un nuovo documento da inviare a Roma per inserire proprio la copertura del torrente San Filippo, richiesta dai consiglieri Giuseppe Villari (gruppo misto), Raffaele Rinaldo (Con De Luca per Basile) e da Lega-Prima l’Italia, con primo firmatario il capogruppo Cosimo Oteri. La sintesi delle tre richieste si è avuta con il documento presentato da quest’ultimo e con gli emendamenti approvati oggi. La palla, ora, passerà a Roma.

Il Pd: “La copertura del torrente va sganciata dal Ponte”

Durante il dibattito, come già fatto in passato, il Pd ha espresso la propria posizione di astensione pur apprezzando l’opera, ritenuta necessaria. Alessandro Russo prima e Felice Calabrò poi hanno ribadito come già fatto in passato che la copertura del torrente San Filippo è una di quelle opere che va “sganciata dal Ponte”. Questo perché è necessaria alla città a prescindere dall’eventuale apertura dei cantieri. Per questo è stata chiesta anche una presa di posizione in aula dell’amministrazione sulla copertura stessa, da programmare e progettare al netto di eventuali opere della Stretto di Messina spa.

La copertura del torrente

Nel testo si parla della “tombinatura parziale, con collegamento alla via Consolare Valeria e alla via Calispera, del torrente San Filippo, comprensiva della realizzazione di una nuova viabilità urbana”. Quest’opera sarebbe da “inserire tra le opere compensative infrastrutturali a beneficio del Comune di Messina”. L’indirizzo del Consiglio comunale è al sindaco Federico Basile, “affiché si attivi con urgenza presso il ministero delle Infrastruttura e dei Trasporti e la Società Stretto di Messina spa”. Di quest’opera si parla da tempo e negli ultimi mesi il dibattito è stato ancora più serrato a causa del passaggio dei mezzi pesanti verso villaggio Unrra dai cantieri del raddoppio ferroviario a Sud di Messina.