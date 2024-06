La Family della droga a Fondo Fucile, in 32 dal giudice

Udienza per la famiglia Coppolino e la gang degli infermieri scoperta a sfruttare materiale sanitario durante l'emergenza covid 19

Messina – Si avvicina il vaglio preliminare per gli indagati dell’operazione The Family, l’inchiesta della Polizia su un giro di droga a Fondo Fucile gestito dalla famiglia Coppolino. La Procura di Messina ha chiesto il rinvio a giudizio di tutti gli indagati e sarà la Giudice per l’udienza preliminare Arianna Raffa a vagliare le ipotesi di reato, a partire dal prossimo 30 luglio.

Tutti i nomi

Per quel giorno sono stati convocati al palazzo di giustizia in 32: Andrea, Giovanni, Alessio e Piero Coppolino, Sonia Longo, Caroline Currò, Francesco Pio Currò, Daniela e Domenico Allia, Antonino Guerrini, Davide Crisari, Giosuè Orlando, Pietro Pappalardo, Umberto Suraci, Giuseppe e Francesco Basile, Michael Soldino, Francesco Pellegrino, Bartolo Mussillo, Massimiliano Peluso, Alessandro Pandolfino, Giovanni Lombardo, Giuseppe Greco, Antonino Andreacchio, Fabio Venuti, Alessandro Coco, Chiara Pandolfino, Erika, Giuseppe e Cosimo Damiano Spagnolo, Emanuele Milazzo e Francesco Galli.

Sono difesi dagli avvocati Giuseppe Bonavita, Salvatore Silvestro, Tindaro Celi, Giuseppe Donato, Giovanni e Giulia Mannuccia, Filippo Alessi, Fabrizio Formica, Tommaso Autru Ryolo, Alessandro Billè, Salvatore Giannone, Maria Grazia Bertilone, Gaetano Pino, Cinzia Panebianco e Antonello Scordo.

La retata di San Valentino

Il blitz antidroga della Polizia è scattato all’alba dello scorso 14 febbraio con 26 arresti (13 ai domiciliari) tra Fondo Fucile, altri quartieri di centro città e Milazzo. Tra loro anche alcuni infermieri accusati di aver messo le proprie disponibilità professionali al servizio del gruppo.