La finale di “Io canto family” sul maxischermo: Santa Lucia del Mela tifa Carlotta ed Erika

Appuntamento in piazza Milite Ignoto dalle 21.30. Figlia e mamma si sognano la vittoria dello show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker

SANTA LUCIA DEL MELA – I cittadini di Santa Lucia del Mela incrociano le dita e sono pronti a festeggiare, ma soprattutto a tifare le concittadine Carlotta ed Erika, figlia e mamma protagoniste di “Io Canto Family”. Dopo il debutto dello scorso 20 maggio, le due messinesi hanno conquistato i cuori dei telespettatori di tutta Italia, portando sul palco dello show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker tutto il proprio talento, ma anche grinta, determinazione e tanto amore reciproco.

E così il Comune di Santa Lucia del Mela ha deciso di dare appuntamento ai propri abitanti in piazza Milite Ignoto per la finalissima, in programma oggi dalle ore 21.30. Ci sarà un maxischermo sintonizzato su canale 5 e comunque vada per Carlotta ed Erika conquistare i cuori di tutti è già stata una grande vittoria.