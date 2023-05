La "maledizione" del bypass Baglio, 3 incidenti in 4 giorni: programmata la riapertura - Tempostretto

La questione sicurezza sarà al centro di un incontro convocato al Cas

MESSINA – Non c’è pace per il bypass Baglio. Venerdì l’apertura a lungo attesa e un’ora dopo il primo stop, a causa di una Fiat 500 finita sullo spartitraffico e poi di traverso sulla carreggiata. Sabato la seconda chiusura in meno di 24 ore, con un tir che era andato a sbattere contro il guardrail. Oggi, dopo una domenica “tranquilla”, il terzo incidente in appena quattro giorni: un camion ha preso fuoco sul viadotto Ritiro, provocando la consequenziale chiusura del bypass. La riapertura è prevista per domani (martedì) mattina dopo i necessari interventi di messa in sicurezza della carreggiata. Una situazione che sta mettendo in imbarazzo i vertici del Cas. Per domani mattina il presidente di Autostrade Siciliane, Filippo Nasca, ha convocato una riunione urgente con il Rup, il direttore dei lavori e i responsabili di Toto Costruzioni, la ditta che sta effettuando i lavori di rifacimento del viadotto Ritiro. Prenderà parte all’incontro anche il nuovo direttore generale di Autostrade Siciliane, Dario Costantino.