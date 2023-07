La parrocchia San Michele ricorda il trentenne Maurizio Costanzo, morto sulla A20 - Tempostretto

L'incidente sull'autostrada Messina-Palermo: "Lutto e dolore per la nostra comunità"

MESSINA – La parrocchia San Michele Arcangelo ricorda il trentenne Maurizio Costanzo, morto nell’incidente sull’autostrada A20 Messina-Palermo. Si legge sulla pagina Facebook: “Sono giorni di lutto e dolore per la nostra comunità che ha perso uno dei suoi figli più giovani. Ci uniamo in preghiera al dolore della famiglia, soprattutto della mamma Rosaria. Solo il Signore può curare queste ferite profonde. Maurizio, San Michele ti prenda per mano e ti accompagni tra le braccia di Dio padre misericordioso”.

Nell’incidente, è morta un’altra persona, Fabio Materia, 46 anni, di Barcellona Pozzo di Gotto. Tre i feriti.

