La piscina di Villa Dante è “inclusiva”, ecco il sollevatore

Uno strumento per persone con mobilità ridotta. Oggi pomeriggio l'inaugurazione a Messina

MESSINA – “Da oggi la piscina di Villa Dante è ancora più inclusiva. È stato inaugurato un nuovo sollevatore per persone con mobilità ridotta. Uno strumento fondamentale che rende l’accesso all’acqua sicuro e alla portata di tutti”. Queste le parole del sindaco Federico Basile e oggi pomeriggio lo strumento è stato presentato.

Aggiunge il primo cittadino: “Questa installazione rappresenta un ulteriore passo avanti verso una Messina più accessibile e accogliente, grazie al progetto Way– Welfare Activity for Young, pensato per promuovere l’inclusione sociale attraverso infrastrutture moderne e senza barriere”.

Arrivano Zambrotta, Brocchi, Rosolino, Rossi e Arcigli

Il progetto è stato presentato oggi. Gianluca Zambrotta, Cristian Brocchi, Massimiliano Rosolino, Giada Rossi e Alessandro Arcigli: saranno loro i super ospiti della tre giorni conclusiva che si terrà il 22, il 23 e il 25 novembre a Villa Dante. Si tratta del progetto ideato da Messina Social City e dall’assessorato allo Sport, che ha puntato per tutto l’anno a veicolare i valori di sport e inclusione in ogni parte della città.

“Questa è un’altra attività che siamo riusciti a portare avanti grazie al progetto meraviglioso, il way e, attraverso il quale, abbiamo cercato di migliorare situazioni. Questa ne è un grande esempio. Ci sembrava fondamentale dotare la piscina di uno strumento che potesse consentire l’accessibilità anche a persone con una ridotta mobilità motoria”, afferma la presidente della Messina Social City Valeria Asquini.

Diverse le masterclass a cui si potrà partecipare, legate al mondo degli sport di squadra, alla formazione, alla cultura del fair play e ai valori che le discipline veicolano, anche e soprattutto ad alti livelli. Per questo Messina ospiterà campioni del mondo e atleti olimpici.

L’esperto Francesco Giorgio: “Le 21 associazioni che hanno partecipato sono una grande risorsa per il territorio. Con il progetto Way siamo riusciti a far sposare loro anche lo sport paralimpico, anche attraverso attività di informazione. Il progetto è complessivo. Vogliamo costruire il futuro dello sport in città con loro, possiamo fare tanto e molto di più. Messina era un po’ indietro sullo sport per disabili e oggi avanza a passi da gigante”.

Prosegue l’esperto. “Sicuramente uno degli aspetti fondamentali è che le associazioni si prendono carico delle tematiche che noi trattiamo. Oggi annunciamo ufficialmente che un’associazione sportiva, che si distingue nelle attività di nuoto darà la disponibilità anche con la chiusura del progetto Way, di continuare l’attività in favore dei ragazzi con sindrome di autismo e di continuare, fino a fine giugno, a garantire l’attività sportiva in loro favore”.