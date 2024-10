La Saracena Volley conferma Valore: “Mi preparo ad un’altra sfida”

Cresciuta nel Sant’Agata Volley e Progetto Volley Sant’Agata, la schiacciatrice nativa di Patti disputerà la terza stagione consecutiva in maglia bianconera

SANT’AGATA DI MILITELLO – Ancora una conferma in casa La Saracena Volley. I vertici societari rendono noto di aver provveduto al rinnovo del contratto con la giovane schiacciatrice Sofia Valore, classe 2007, 166 cm. Nata a Patti, Sofia è frequenta l’ultimo anno del Liceo Linguistico. Valore è già a disposizione del coach e si sta allenando con il gruppo dall’inizio della preparazione.

Queste le dichiarazioni di Sofia dopo la conferma: “Sono contenta di iniziare il mio terzo anno consecutivo con la famiglia del La Saracena Volley e ancor più orgogliosa di poter vivere questa nuova stagione nella palestra in cui sono cresciuta. Mi entusiasma, a distanza di anni, ritrovare l’allenatore Romeo con il quale ho esordito per la prima volta in un campionato di serie, così come avere al mio fianco vecchie e nuove compagne di avventura. Quella di quest’anno sarà sicuramente una bella sfida che non vedo l’ora di affrontare”.

Il passato di Sofia Valore

Cresciuta nel Sant’Agata Volley, nella stagione 2019/2020, a soli tredici anni fa il suo esordio in serie C. L’anno successivo si piazza al secondo posto nel campionato territoriale under 15 con il Progetto Volley Sant’Agata, conquistando, al tempo stesso, con La Saracena Volley la promozione in serie B2. Nel 2021-22 vince il titolo di campionessa territoriale con l’under 16 della Volley Palermo, mentre partecipa al campionato di Prima Divisione con il Progetto Volley Sant’Agata. Nel 2022-23 torna in maglia bianconera per disputare la serie B2 e l’under 18 con il club santagatese. Nell’ultima stagione, ancora doppio impegno per lei con la società del presidente Leone e l’under 18 del Progetto Volley Sant’Agata con cui arriva al secondo posto nel campionato territoriale. Parallelamente, Sofia è impegnata con il Club Italia del Sud, partecipando ai vari collegiali organizzati periodicamente, oltre che raccogliere la soddisfazione di essere convocata per il torneo internazionale “Global Challenge” di Pula in Croazia.

“Sofia è un talento puro espressione del nostro territorio che fa tutelata e sostenuta nel suo percorso di crescita – ha dichiarato il presidente Luca Leone. Siamo felici e orgogliosi di averla ancora con noi e di poter contribuire, un passo alla volta, a farla diventare un atleta sempre più matura e idonea a spiccare il volo verso obiettivi importanti”.

