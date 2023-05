La Top Spin Messina ingaggia Tommaso Maria Giovannetti - Tempostretto

Raggiunto un accordo biennale con l’atleta classe 2003, attuale numero 7 del ranking che nella stagione appena concluso ha giocato per Genova

MESSINA – La Top Spin Messina WatchesTogether continua a rafforzarsi sul mercato e, pochi giorni dopo aver ceduto il tricolore ai rivali di Carrara, è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo biennale con l’atleta Tommaso Maria Giovannetti. Si tratta del secondo rinforzo in vista della prossima stagione dopo che già qualche mese fa la società del presidente Giuseppe Quartuccio aveva annunciato l’innesto di Niagol Stoyanov, in uscita ricordiamo il portoghese Joao Monteiro e Leonardo Mutti.

In stagione con la sua ex squadra il Tennistavolo Genova Cervino ha giocato sia all’andata che al ritorno contro la Top Spin Messina, a Genova ha dato filo da torcere ai fratelli Mutti: sconfitto al quinto da Matteo rimontato da 2-1, mentre ha battuto Leonardo al quinto rimontando uno svantaggio di 0-2.

Al ritorno in campionato a Villa Dante, che diventerà dalla prossima stagione la sua nuova casa, ha collezionato nuovamente una vittoria e una sconfitta: dopo aver vinto il primo è stato superato in rimonta da Marco Rech Daldosso che ha chiuso in quattro; mentre ha inflitto, sempre al quinto set, l’unica sconfitta in campionato del più espero polacco class ’92 della Top Spin Messina Robert Floras.

La biografia di Giovannetti

Classe 2003, di Monterotondo (RM), attuale numero 7 del ranking italiano, è uno dei migliori prospetti nel panorama nazionale. Attaccante con un ottimo servizio, considerando la giovane età ha ampi margini di miglioramento.

Giovannetti, che farà a parte del roster a disposizione del tecnico Wang Hong Liang dalla stagione 2023/2024, ha accettato con grande entusiasmo la proposta del presidente Giuseppe Quartuccio di mettersi in gioco in una squadra dalle ambizioni importanti. Nell’ultima stagione ha militato in Serie A1 tra le file del Tennistavolo Genova Cervino, dimostrando tutto il suo valore battendo alcuni avversari di spessore e guadagnandosi la convocazione nella Nazionale Italiana Assoluta. Nel 2020/21 ha vinto il campionato di A2 con il Cral Comune di Roma, nel 2021/22 l’esperienza in A1 alla Marcozzi Cagliari, centrando la qualificazione ai playoff.

I risultati individuali

Tanti i risultati di rilievo conseguiti a livello personale. Ai Campionati Italiani Giovanili 2021/22 ha vinto il torneo a squadre Under 21 e il doppio misto Under 19 e nel 2022/23 ha trionfato nel doppio maschile Under 21 in coppia con Gualdi. Secondo posto al Torneo Nazionale Giovanile nel singolare maschile Juniores 2019/20 e nel singolo Under 21 2021/22, oltre che ai Campionati Italiani Giovanili nel singolo Under 19 2021/22, ai Campionati Italiani di Seconda Categoria 2021/22 e ai Campionati Italiani Giovanili a squadre Under 21 2022/23, dove si è classificato terzo nel singolo Under 21. In ambito internazionale è stato terzo nel 2019/2020 nel doppio maschile Juniores al WTT Youth Star Contender sia di Varadzin in Croazia che a Guimarães in Portogallo.

Articoli correlati