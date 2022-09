L'Acr Messina chiude il mercato con tre arrivi dell'ultimo minuto - Tempostretto

In entrata Ferrini, Iannone e Mallamo, ai saluti Lorenzo Simonetti. Dalle 12 di oggi aperta la prevendita per Messina-Crotone, si potranno acquistare i biglietti anche in loco

MESSINA – Calato il sipario sulla sessione estiva del calciomercato italiano è tempo di fare il bilancio dei movimenti biancoscudati. L’ultimo giorno di trattative ha portato novità anche in casa Acr Messina sia sul fronte entrate che uscite.

Alla presenza del presidente Pietro Sciotto e del direttore sportivo Marcello Pitino, si è chiusa l’operazione in prestito annuale per Manuel Ferrini. Il difensore, classe 1998, sbarca in riva allo Stretto dal Renate. Nella scorsa stagione ha collezionato 23 presenze e 1 goal in terza serie. A fare il percorso inverso, invece, è Lorenzo Simonetti che si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo. Protagonista nella salvezza dello scorso anno, il centrocampista ha dato il suo contributo con due reti in 27 presenze totali.

L’ultimo giorno di calciomercato, però, ha regalato due ulteriori tasselli a mister Auteri. In prestito dal Parma, vestirà la maglia biancoscudata Andrea Mallamo. Il classe 2002 ha fatto parte della Primavera ducale collezionando 28 presenze con un goal e 6 assist. Sul fronte offensivo, è Carmine Iannone il nuovo rinforzo. Svincolatosi dalla Salernitana, l’attaccante 2001 ha sottoscritto un contratto biennale. Nell’ultimo campionato, in maglia Paganese, 16 gettoni e un goal.

Portieri: Michal Lewandowski, Riccardo Daga.

Difensori: Andrea Nicosia, Gabriele Berto, Daniele Trasciani, Antony Angileri, Maks Celic, Giuseppe Filì, Manuel Ferrini.

Centrocampisti: Marco Fiorani, Leandro Versienti, Lamine Fofana, Giuseppe D’Amore, Andrea Mallamo, Nicolò Fazzi, Amara Konate, Roberto Marino.

Attaccanti: Lorenzo Catania, Alessio Piazza, Ibouharima Balde, Davis Curiale, Paolo Napoletano, Paolo Grillo, Diego Zuppel, Carmine Iannone.

Come assistere all’esordio del Messina

Partirà questa mattina invece, dopo l’agibilità concessa, dalle ore 12, la prevendita per la partita Messina-Crotone, in programma domenica 4 settembre alle ore 20:30 allo stadio Franco Scoglio. I biglietti si possono acquistare on line sul sito di postoriservato.it e in tutti i punti vendita PostoRiservato reperibili al link.

I prezzi per i biglietti in occasione della gara saranno i seguenti:

Curva Sud: € 10, più diritti di prevendita;

Tribuna Centrale A: € 20, più diritti di prevendita;

Settore ospiti: € 10, più diritti di prevendita. I biglietti del settore ospiti saranno in vendita sino alle 19 del 3 settembre Ingresso gratuito per i bambini sino ai 6 anni In occasione della prima gara, inoltre, la società comunica che resterà chiuso il settore di Tribuna B in attesa del completamento dei lavori di adeguamento e gli abbonati potranno accedere in Tribuna A.

Info abbonamenti In occasione della partita Messina-Crotone coloro che hanno sottoscritto un abbonamento potranno entrare utilizzando il foglio cartaceo ottenuto come ricevuta d’acquisto. Le tessere plastificate potranno essere ritirate a partire da giovedì 8 settembre presso i punti vendita dove sono stati acquistati gli abbonamenti. Chi ha sottoscritto l’abbonamento on line potrà ritirare la tessera presso il punto vendita Il Botteghino di viale della Libertà.

Biglietteria Si informa che domenica 4 settembre, dalle ore 18, sarà attiva anche la biglietteria presso il PalaSport Rescifina per consentire l’acquisto del tagliando d’ingresso allo stadio.

Iniziativa Bentornato Messina Le società che hanno aderito all’iniziativa Bentornato Messina e che hanno inviato l’elenco dei partecipanti alla mail iniziativespeciali@acrmessina1900.it potranno ritirare i tagliandi a prezzo agevolato presso la biglietteria del PalaRescifina.

