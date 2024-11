Un'altra segnalazione che evidenzia il mancato coordinamento di orari tra i servizi di collegamento tra l'aeroporto di Reggio Calabria e Messina

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Sto guardando alcuni voli da Londra a Reggio. Vi è un aereo che atterra alle 23 ma l’ultima navetta è alle 23. Inoltre, l’ultimo aliscafo è alle 23:20 . Chiaramente, tra atterraggio, controllo passaporti e prendere i bagagli è impossibile uscire dall aeroporto non prima delle 23:20/30. Quindi da qui la constatazione: l’aeroporto di Reggio non è per Messina. Una precisazione: la mia è una segnalazione, niente di politico collegato con gli articoli del progetto aeroporto Pace del Mela. Invio un paio di screenshot che chiariscono meglio gli orari”.

Aggiunge il cittadino: “Riconosco che forse la navetta delle 23 è sincronizzata con l’ultimo aliscafo, pur essendo tiratissima con i tempi. Sempre può esserci qualche ritardo della navetta, ma forse l’aliscafo aspetta? Ma in ogni caso, atterrando l’aereo alle 23, non vi è alcun modo di prendere la navetta delle 23. E peggio di tutto non c’è modo di arrivare a Messina se non tramite Villa San Giovanni. Ma anche lì si apre una nuova odissea. Come arrivare alla stazione dei treni per Villa? Ci sono treni a quell’ora? Ci sono bus? Grazie mille per il supporto e per la possibilita che mi date di dar voce a questi disagi”.