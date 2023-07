L'Arena Capo Peloro si prepara alle serate Rds. Torri Morandi solo per residenti e affittuari VIDEO - Tempostretto

Non si potrà parcheggiare nelle vie limitrofe al Pilone e tutto il villaggio sarà pedonale dalle 17.30 alle 2 di notte

di Silvia De Domenico

MESSINA – E’ ancora in allestimento il grande palco, ai piedi del Pilone, che nelle serate di venerdì 21 e sabato 22 luglio ospiterà l’Rds Summer Festival. Ecco come si prepara al grande evento l’Arena Capo Peloro, ad un mese dalla sua inaugurazione con il Messina Street Fish (vedi qui).

I cantanti che si esibiranno nella tappa di Messina

Niveo e Federico Baroni sono gli ultimi cantanti annunciati dalla radio italiana per la seconda serata, che si aggiungono ai già noti Tommaso Paradiso e Cioffi. Per la prima serata, invece, restano confermati Aka 7even e Baby K con Astol e Effetto Domino (leggi qui).

Tutta Torre Faro isola pedonale dalle 17.30 alle 2 di notte

Non si potrà parcheggiare nelle vie limitrofe all’area del Pilone e tutto il villaggio di Torre Faro sarà isola pedonale dalle 17.30 alle 2 di notte. Potranno transitare solo le navette dell’Atm, da e per il parcheggio Torri Morandi, i mezzi di soccorso e delle Forze dell’Ordine. Ecco come cambierà la viabilità a Torre Faro.

Come cambia la viabilità a Torre Faro

Venerdì 21 e sabato 22 luglio, dalle ore 13.00 alle 02.00 del giorno successivo, vigeranno il divieto di sosta con zona rimozione coatta nelle vie: Barresi; Fortino (nel tratto compreso tra via Lanterna e piazzale Horcynus Orca); Senatore Francesco Arena (nel tratto compreso tra il piazzale Horcynus Orca e via Pozzo Giudeo); in tutto il piazzale antistante la sede dell’Horcynus Orca (consentendo la sosta ai soli veicoli delle Forze dell’Ordine e delle ambulanze); Glauco (consentendo la sosta di eventuali autobus che trasportano gli spettatori alla manifestazione).

Torri Morandi solo per residenti e affittuari

All’interno del parcheggio Torri Morandi sarà consentita la sosta esclusivamente ai veicoli dei residenti del villaggio di Torre Faro (mediante esposizione della carta di circolazione che attesti tale residenza e che dovrà essere verificata dalle forze dell’ordine preposte per lo specifico servizio in corrispondenza dell’accesso di via Pozzo Giudeo e di via Vincenzo Leanza, e dal personale di ATM S.p.A per l’accesso alla suddetta area di parcheggio) e dei residenti, affittuari e proprietari di immobili del villaggio di Torre Faro. Il tutto mediante esposizione del contrassegno per la sosta veicolare già precedentemente rilasciato in occasione dell’istituzione dell’area pedonale estiva nel villaggio di Torre Faro e che dovranno essere verificati dalle Forze dell’Ordine preposte per lo specifico servizio in corrispondenza dell’accesso di via Pozzo Giudeo e di via Vincenzo Leanza, e dal personale di ATM S.p.A per l’accesso alla suddetta area di parcheggio.

Accesso al parcheggio fino alle 19.30 (anche per i residenti)

L’accesso al parcheggio sarà consentito fino alle 19.30, anche per i residenti, o comunque fino a saturazione della stessa area. Un’altra area di sosta Atm sarà resa disponibile in via Circuito, di fronte all’hotel Capo Peloro Resort, alla tariffa ordinaria Ztl (vedi qui).