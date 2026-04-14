Lavori Amam e acqua a Messina, oggi “una regolare distribuzione idrica”

La previsione e gli aggiornamenti della partecipata per le zone nord e centro dopo gli interventi

MESSINA – “Gli interventi sono riusciti e prevediamo un ritorno alla normalità martedì“. Così Amam ha annuciato il ritorno oggi “alla regolare distribuzione idrica” nelle zone nord e centro di Messina. Il tutto grazie al “monitoraggio sulla tenuta di tutti gli interventi eseguiti ieri. E segnali che giungono al Centro di Telecontrollo degli impianti di Amam confermano il buon esito delle lavorazioni e dell’intera macchina organizzativa: attestata la stabilità del sistema di pompaggio nella Centrale di Torrerossa, il corretto passaggio dell’acqua in tutte le tubazioni riparate sia lungo l’adduttrice sia in città, la costante normalizzazione dei livelli dei serbatoi.

“La chiusura in anticipo dei lavori urgenti eseguiti nell’impianto di pompaggio di Fiumefreddo a Torrerossa, lungo la condotta adduttrice e in città, hanno consentito l’arrivo a Montesanto dell’acqua già alle ore 21 di domenica e dunque il più immediato avvio delle operazioni di riempimento dei serbatoi principali, consentendo sin dalle prime ore del mattino di lunedì una prima distribuzione idrica nelle zone del centro città e anche nella zona nord”, viene sottolineato dalla partecipata.

E ancora: “Buona anche la tenuta dei presidi previsti a supporto della popolazione e l’efficacia del piano di comunicazione per rendere massima l’accessibilità alle informazioni di servizio: nella giornata e nella serata di domenica sono pervenute al numero 090.3687711 dedicato da Amam solo circa 70 chiamate e solo 5 di esse per fare richiesta di approvvigionamento con autobotte, evase senza problemi e con immediatezza”.

Ruello: “Ha funzionato il lavoro di squadra”

“Il risultato di quanto operato ieri e che continua anche oggi è il frutto di un lavoro sinergico della totalità delle forze poste in campo – è il commento dell’amministratore unico Salvatore Ruello – Una squadra imponente che ha lavorato senza sosta: sono state 65 le persone impegnate, tra dipendenti di Amam e operatori esterni, ditte, maestranze, che a vario titolo hanno lavorato affinché tutto procedesse nel modo migliore, tecnicamente, sui cantieri, nell’ascolto e nel supporto alla popolazione, nella comunicazione costante con i media. Una squadra protesa a lavorare per risolvere criticità ed efficientare infrastrutture essenziali per un servizio vitale a beneficio della collettività”.

Articoli correlati