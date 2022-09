Le elezioni a Messina, sostituiti 33 presidenti di seggi - Tempostretto

Da Palazzo Zanca fanno però sapere che la situazione è "sotto controllo"

MESSINA – Elezioni politiche e regionali del 25 settembre. Sono 32 i presidenti di seggi sostituiti ma la situazione, trapela da Palazzo Zanca, è al momento sotto controllo. Eventuali difficoltà in qualche singola scuola, per quanto riguarda la composizione dei seggi, dovrebbero trovare soluzione in tempi brevi. Si tratta di un numero, quello di 33 presidenti sostituiti, considerato fisiologico.

A conclusione della surroga, si sono regolarmente costituiti questa sera i seggi delle 253 sezioni, comprensive di 10 seggi speciali, oltre ulteriori 4 seggi deputati alla raccolta del voto domiciliare Covid, istituiti in appoggio alle sezioni ospedaliere delle Aziende Policlinico e Papardo. I presidenti di ogni sezione hanno ricevuto in consegna tutto il materiale occorrente per la votazione di domani, domenica 25, dalle ore 7 alle 23.

Ecco come ottenere le tessere elettorali

In aggiunta alle postazioni di lavoro dell’Ufficio Elettorale a Palazzo Zanca, piano terra, fa sapere il Comune, è possibile ottenere il rilascio delle tessere elettorali, oltre che nei consueti orari di apertura al pubblico, anche nelle giornate di oggi sabato 24, dalle ore 9 alle 18, e nella giornata di voto, domenica 25 settembre, dalle 7 alle 23, presso le seguenti sedi circoscrizionali:

I Circoscrizione – Vico Petraro, 6 – Tremestieri

II Circoscrizione – Palazzo Servizi – Stadio San Filippo

III Circoscrizione – Plesso scolastico “La Pira” Camaro S. Paolo

IV Circoscrizione – Via dei Mille is. 88 n. 257

V Circoscrizione – Via Nicola Petrina, 2 – Villa Lina

VI Circoscrizione Ufficio Staccato – Via Lago grande Ganzirri.

Per evitare di concentrare le richieste nei giorni della votazione, gli elettori sono invitati a verificare per tempo se siano in possesso della tessera elettorale e se la stessa sia utilizzabile per la presenza di spazi ove attestare l’avvenuto esercizio del diritto di voto, fa sapere sempre il C

Nei giorni e orari sopra indicati è possibile ottenere il rilascio delle carte d’identità, oltre che presso l’Ufficio carte d’identità a Palazzo Zanca, anche nelle seguenti sedi circoscrizionali:

II Circoscrizione – Palazzo Servizi – Stadio San Filippo

V Circoscrizione – Via Nicola Petrina, 2 – Villa Lina

VI Circoscrizione Ufficio Staccato – Via Lago grande Ganzirri.

Presso il Servizio I Circoscrizione, Vico Petraro, 6 – Tremestieri, nel pomeriggio di oggi sabato 24, e domenica 25, non sarà effettuato il servizio di rilascio carte di identità.

Per essere ammessi a votare, gli lettori devono esibire la carta d’identità o altro documento d’identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché munito di fotografia e che, ai fini dell’identificazione, è valida anche la ricevuta della carta d’identità elettronica (circolare Ministero dell’Interno n. 2 del 14/02/2018).

