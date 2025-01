Lunedì i funerali di Caterina Pappalardo, la 62enne accoltellata dal figlio

Messina. Saranno celebrati alla chiesa di San Clemente da don Gino La Rosa

MESSINA – In principio si parlò di 15 coltellate. Poi, con l’autopsia, il macabro dettaglio di 50, anzi quasi cento coltellate sferrate dal figlio. Caterina Pappalardo, 62 anni, è morta così, in un appartamento in via Cesare Battisti, per mano di Giosuè Fogliani, 26 anni. E lunedì 20 gennaio, alle 16, nella chiesa di San Clemente, a Messina, padre Luigi La Rosa celebra i funerali.

Una donna riservata, altruista e che viveva la fede religiosa nella quotidianità: così è stata descritta Caterina Pappalardo. Nel frattempo, gli investigatori si stanno concentrando sulle condizioni psichiche del giovane. I primi accertamenti hanno rilevato la traccia documentale di precedenti disagi. Ora ogni aspetto sarà scandagliato anche da una perizia psichiatrica.

