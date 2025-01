L’Unime cala il poker, quarta vittoria consecutiva contro Villani San Prisco

Alla piscina scoperta della Cittadella termina 14-9, settimana prossima lo scontro diretto a Siracusa contro l'Ortigia anch'essa a 12 punti

MESSINA – L’Ssd UniMe ha trovato la quarta vittoria consecutiva del suo campionato questo pomeriggio in casa alla Cittadella Sportiva Universitaria. Nella quarta giornata del campionato di Serie B gli universitari di coach Francesco Misiti affrontavano la Circolo Villani San Prisco che alla fine cedeva per 14-9. I campani resistevano fino al sette pari di inizio terzo quarto, poi Cama e compagni allungavano senza farsi riprendere.

L’Unime resta prima, imbattuta e a punteggio pieno nel girone 4 come l’Ortigia Academy che sarà il prossimo avversario che i peloritani incontreranno sabato prossimo. Sei reti quest’oggi di Samuele Longo, segue a quattro, una per quarto, Luka Lupeji, tre del centroboa Geloso e una del giovane Finanze. Di Mauro tra i pali ha parato un rigore.

Ssd UniMe – Circolo Villani San Prisco 14-9

Il primo quarto si apre con le reti di Longo, su rigore, e Geloso. Segue il botta e risposta con Morrone che muove il tabellino anche degli ospiti, Longo ristabilisce le distanze a metà parziale sfruttando una superiorità numerica. Sul 3-1 però arrivano due centri consecutivi di Martucci che rimettono in corsa il Circolo Villani San Prisco. Nel finale Lupeji da una parte e Santoro dall’altra decretano il quattro pari dopo i primi otto minuti.

Nel secondo quarto nuovo allungo universitario firmato da altri due reti di Longo e il rigore di Lupeji. Sul 7-4 però nuovamente gli universitari si fanno riacciuffare con le reti di Monaco e Martucci a fine quarto e dopo il cambio vasca quella di Morrone. Questo parziale si chiude con il nuovo allungo, stavolta decisivo universitario, grazie ai centri di Geloso, Longo e Lupeji. Quando manca un secondo Serpico fallisce un rigore.

Negli ultimi otto minuti di gioco arriveranno le reti ininfluenti di Morrone e Martucci, su rigore, per i campani, ma dall’altra parte l’UniMe allunga con i centri di Geloso e Longo in superiorità numerica e di Lupeji e il giovane Finanze al primo sigillo in Serie B che fissa il risultato sul 14-9 finale.

Le dichiarazioni al termine della gara

Sergio Naccari, dirigente dell’Ssd UniMe: “Dal punto di vista dei risultati siamo soddisfatti, ad oggi abbiamo sempre vinto. Quest’ultima è stata una partita più complicata del previsto, ma alla fine l’obiettivo è stata raggiunto con una certa serenità. La squadra è ben composta e sta girando abbastanza bene, i nostri attaccanti fanno il loro dovere ma dobbiamo crescere e migliorare nel corso del campionato”.

Coach Misiti in panchina e alle sue spalle a bordo vasca il dirigente Naccari

Francesco Cama, capitano di giornata degli universitari: “L’importante era vincere, venivamo da una settimana di carico e ci prendiamo i tre punti. La prestazione non è stata delle migliori, sono partite che capitano e diciamo che è stato meglio sia capitato oggi in una partita contro una delle ultime della classifica che comunque ci ha dato filo da torcere. Non mi aspettavo un avvio così forte, alla prima in casa siamo stati fortunati con un gol all’ultimo secondo ma conosciamo la forza della nostra squadra”.

Francesco Cama capitano oggi vista l’assenza per influenza di Enrico Giacoppo

Tabellino

Parziali: 4-4, 3-2, 3-1, 4-2. Superiorità: 4/5, 1/7. Rigori: 2/2, 1/2.

Arbitro: Luciano Zappulla di Siracusa.

Ssd UniMe: Di Mauro, Sollima, Vinci, Longo 6, Lupeji 4, Viola, D’Angelo, Finanze 1, Geloso 3, Sarno, Milana, Cama, Caliri, Costa.

Allenatore: Francesco Misiti.

Circolo Villani San Prisco: Napolitano, Barletta F, Barletta G, Della Peruta, Serpico, Morrone 3, Valle, Santoro 1, Martucci 4, Lippiello, Monaco 1, Gravino, Busico, Giusti.

Allenatore: Francesco Perfetto.

