Maltempo a Messina, via Don Blasco si allaga e cedimento in via S. Marta VIDEO

L'improvviso acquazzone ha creato disagi in città. Problemi anche al sottopasso da poco inaugurato

MESSINA – Un improvviso acquazzone ha provocato disagi in più zone di Messina. Ancora una volta il maltempo ha provocato emergenze. Come si evince dal video di un cittadino, il manto stradale ha ceduto in via Santa Marta, lì dove sono stati fatti i lavori ed era stata chiusa al traffico. In più, e non è una novità, si è verificato un allagamento in via Don Blasco, compreso il sottopasso appena inaugurato.

Nella foto in evidenza del cittadino Francesco Bonaccorso, da Facebook, l’allagamento nel sottopassaggio. Una situazione problematica che si ripete. Delle verifiche immediate sono necessarie.