Mannino ottimista: "Acquisire il Messina? Ci credo ancora". Ma Sciotto non lo ha chiamato VIDEO - Tempostretto

L'imprenditore parla dopo la rottura di ieri e le dichiarazioni di entrambe le parti. Si attendono mosse dall'attuale proprietà, ma Mannino non si muove: "Resto qui"

MESSINA – La quiete dopo la tempesta di ieri passa dal silenzio, assordante, del presidente Pietro Sciotto. I tifosi del Messina attendono novità in una giornata campale, a pochi giorni dal termine ultime per iscrivere il club in Serie C. Intanto l’imprenditore Fabrizio Mannino è stato intercettato anche questa mattina a Palazzo Zanca, dove ha incontrato il sindaco Federico Basile e l’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro.

Mannino: “Io resto a Messina”

“Come ho detto ieri in conferenza stampa io resto a Messina – ha spiegato ai microfoni di Tempostretto -, non mi muovo e spero che si possa arrivare a questa acquisizione del club. Oggi c’è una data importante, spero che vengano onorati gli impegni e poi ci troveremo a un tavolo e risolveremo. Il presidente non mi ha chiamato, ma l’importante intanto è che faccia ciò che deve”. Il riferimento è alla scadenza odierna, data ultima per saldare gli stipendi degli ultimi mesi della passata stagione senza incorrere in eventuali sanzioni. Poi si attenderà martedì 20 giugno, deadline per l’iscrizione.

“Ci credo ancora”

Ieri, inoltre, Fabrizio Mannino ha anche incontrato una rappresentanza dei tifosi dei gruppi organizzati: “Una grande soddisfazione e spero di ricambiare quest’accoglienza. Ci credo? Sì, ci credo ancora”. L’imprenditore è intenzionato a riprendere la trattativa.