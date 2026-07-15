 Maria Grazia Cucinotta festeggia a Messina i 97 anni della madre

Maria Grazia Cucinotta festeggia a Messina i 97 anni della madre

Redazione

Maria Grazia Cucinotta festeggia a Messina i 97 anni della madre

mercoledì 15 Luglio 2026 - 06:10

Una pausa familiare dagli impegni professionali per l'attrice resa celebre dal film "Il postino"

MESSINA – Un salto nella “sua” Messina per festeggiare un compleanno speciale. Maria Grazia Cucinotta ha festeggiato i 97 anni della madre con tanto di foto su Facebook.

“E sono 97 vita mia, il regalo più bello della vita, averti ancora qui, festeggiarti e coccolarti, gli anni passano e il tempo che resta diventa sempre più prezioso, un dono d’amore ogni giorno. Ti amo mammuzza mia Buon compleanno”, ha scritto l’attrice, lanciata nel 1994 a livello internazionale dal film “Il postino” con Troisi, e da anni anche produttrice.

Frequenti le sue incursioni a Messina, per motivi familiari, nelle pause dagli impegni televisivi e cinematografici.

Cucinotta festeggia i 97 anni della madre a Messina

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