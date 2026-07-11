Marinello, completati gli interventi di bonifica

Rimossi rifiuti e detriti accumulati sulla spiaggia, ripristinato il sistema di segnalazione dello specchio acqueo della Riserva naturale orientata

Decoro ambientale e sicurezza tornano protagonisti nella Riserva naturale orientata dei Laghetti di Marinello, nel territorio di Patti. La Città Metropolitana di Messina ha concluso un intervento straordinario di manutenzione che ha restituito pulizia e funzionalità a uno degli angoli naturalistici più fragili e suggestivi della costa tirrenica siciliana.

Le operazioni hanno interessato l’intero arenile, la punta e le calette dell’area protetta, dove gli operatori di Palazzo dei Leoni hanno provveduto alla rimozione di rifiuti e materiali trasportati dalle recenti mareggiate. Tra quanto recuperato figurano copertoni fuori uso, plastica, corde, cime, frammenti metallici e altri detriti che rappresentavano un elemento di degrado per la spiaggia e un potenziale rischio per l’equilibrio dell’ecosistema.

L’intervento ha riguardato anche il ripristino della piena efficienza delle boe lampeggianti di delimitazione dello specchio acqueo protetto, fondamentali per garantire una maggiore sicurezza alla navigazione e favorire il rispetto delle prescrizioni previste a tutela dell’area marina.

La bonifica assume un valore particolare in un contesto ambientale caratterizzato da un delicato equilibrio tra laguna, sistema dunale e fascia costiera. La rimozione dei materiali abbandonati e il recupero delle infrastrutture di segnalazione consentono infatti di migliorare la fruibilità del sito da parte di cittadini e visitatori, senza compromettere la conservazione degli habitat naturali.

Le attività sono state realizzate da Francesco Calabrese e Tindaro Di Natale della VI Direzione “Ambiente” della Città Metropolitana di Messina, sotto la guida del dirigente Giovanni Lentini e il coordinamento del funzionario responsabile Carmelo Battaglia. Un contributo significativo è arrivato anche dalla comunità locale: Stefano e Nino Barresi hanno partecipato alle operazioni a titolo volontario e gratuito, supportando in particolare la raccolta e la rimozione dei materiali più ingombranti.

«La tutela della Riserva di Marinello rappresenta un impegno costante per la Città Metropolitana di Messina, perché riguarda un patrimonio di straordinario valore», ha dichiarato il sindaco metropolitano Federico Basile. «Gli interventi sull’arenile e il ripristino delle boe hanno consentito di migliorare la sicurezza e la fruibilità dell’area, contribuendo in modo concreto alla protezione di un ecosistema fragile e prezioso».

L’intervento si inserisce nel più ampio programma di manutenzione e valorizzazione delle aree naturali protette gestite da Palazzo dei Leoni, con l’obiettivo di preservare gli habitat, tutelare la biodiversità e garantire una gestione sostenibile dei luoghi di maggiore pregio ambientale del territorio messinese.