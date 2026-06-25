Meno acqua a Messina, dopo i lavori a Fiumefreddo disagi fino a venerdì

Si va verso un ritorno graduale dell'erogazione regolare tra oggi e domani. Supporto Amam alla popolazione

MESSINA – La sospensione dell’erogazione idrica ieri a Messina per i lavori all’acquedotto Fiumefreddo. Oggi il programma di distribuzione prevede “la verifica dei livelli e l’eventuale programmazione per il graduale approvvigionamento delle diverse zone cittadine, nel corso dell’intera giornata”, comunica l’Amam. Domani, “verificato il ciclo di riempimento notturno, l’erogazione potrebbe ripartire regolarmente”. In particolare, da oggi, nel tardo pomeriggio, nella zona del centro a Messina e da domani via via nella zona nord, se gli obiettivi saranno confermati.

Effetto lavori su Messina centro e nord

Si tratta di interventi programmati di manutenzione e potenziamento della condotta adduttrice dell’acquedotto di Fiumefreddo, una tra le infrastrutture idriche cittadine cruciali. Le zone che soffrono maggiormente dei disagi sono comprese da Zafferia a Mortelle, inclusi i villaggi rivieraschi e collinari della zona centro – nord della città e i villaggi di Giampilieri, Camaro, Cataratti e Bisconte.



Presidi Amam a supporto della popolazione

Amam ricorda “il potenziamento del sistema di acquisizione delle segnalazioni e delle richieste di supporto al numero dedicato 090.3687711, cui 8 operatori in turnazione rispondono h24. Per far fronte alle eventuali richieste che verranno dai cittadini, la società ha predisposto il pronto intervento con tutte le autobotti del parco mezzi Amam in costante carico e ha collocato circa 20 rubinetti a disposizione degli utenti h24 per approvvigionamento di acqua sino al regolare ripristino della distribuzione, suddivisi in 4 punti fissi dislocati in città, collocati presso i pozzi cittadini”.

I punti fissi principali, situati in zone strategiche della città, saranno 4: