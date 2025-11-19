Messina, aggressione a scuola: “Una mi picchiava, l’altra filmava. Ho paura di tornare tra i banchi”

Parla la 16enne picchiata al Basile: "Amareggiata dal silenzio dei miei compagni"

Messina – “Prima hanno cominciato a insultarmi, poi mi hanno presa per i capelli, gettata a terra, una mi colpiva a schiaffi e calci, mentre l’altra riprendeva tutto con il telefonino. Ero talmente sgomenta che non sono riuscita neppure a difendermi. Ma ho urlato così forte che ho richiamato i ragazzi in palestra, quando sono arrivati loro due sono scappate via”.

Così la sedicenne racconta l’incubo vissuto due giorni fa al liceo Basile che frequenta e dove è stata aggredita da due coetanee. Un incubo durato pochi minuti, che le ha lasciato lividi e lesioni medicate al pronto soccorso e che guariranno in qualche settimane. Per le ferite dell’anima servirà più tempo.

Un incubo che lascia strascichi

“Ho paura a tornare a scuola, non voglio andarci. Non mi era mai capitata una cosa del genere, non avevo mai conosciuto nessuno che l’aveva subita, mai avrei pensato potesse capitare, tanto che quando hanno cominciato a picchiarmi sono stata tanto presa alla sprovvista che non ho saputo neppure provare a difendermi. Ieri sono andata a scuola perché la preside e gli insegnanti ci hanno tenuto ad incontrarmi ma hanno dovuto sostenermi, non volevo essere lasciata sola neppure un attimo”.

Il movente dell’aggressione

A colpirla è stata una ex compagna di classe, ha raccontato confermando la denuncia presentata ai Carabinieri insieme alla famiglia. “Era seduta nel mio stesso banco, poi ha cambiato liceo. Frequentava un ragazzo dal quale si è poi allontanata, la scorsa estate ho cominciato a frequentarlo io. Quando è venuto a saperlo, però, non sembrava infastidita, anzi mi ha proprio detto che non le importava”. Qualche giorno fa, invece, sono cominciate le minacce tramite messaggi al cellulare. “Anche davanti a questi, però, mai avrei creduto che potesse arrivare a usare la violenza. Invece mi ha teso una trappola mandando a bussare alla mia classe una ragazza che non conoscevo e che poi con una scusa si è fatta accompagnare in palestra. Qui sono cominciati gli insulti e poi le botte”.

Secondo la vittima dell’aggressione, a base della rabbia della compagna ci sarebbero stati un misto tra gossip tra ragazzi e malumori generati dai social. Una spirale che si autoalimenta degenerando nei risvolti tossici che spesso avvelenano le relazioni dei più giovani, attraverso il web.

Le relazioni tossiche sul web

“Avrà visto foto e miei contenuti social che qualcuno tra i miei compagni, e suoi ex compagni, le avranno mandato di noi come nuova coppia, con chi sa quale commento”. Questo ipotizza la sedicenne, basandosi sulle frasi pronunciate dalla ormai ex amica. Una dinamica che costituisce per lei una ulteriore ferita, oltre alla paura lasciatele addosso dall’aggressione. “Gli altri allievi dell’istituto, i vertici scolastici e gli insegnanti mi sono stati accanto, mi inviano continui messaggi di solidarietà. Dai miei compagni più stretti, invece, neppure una parola, forse si sentono in colpa”.

Le indagini

Il caso è ora in mano ai Carabinieri che lavorano per identificare le due minorenni responsabili. Al vaglio, oltre alle testimonianze di ragazzi e personale scolastico, anche le immagini della video sorveglianza del liceo Basile che avrebbe inquadrato le due ragazze entrare nell’istituto.