Messina. Basile: “Il vero ponte è digitale”

Il sindaco all'apertura del Sud Innovation Summit rilancia: "Non è un evento ma il futuro della nostra città"

MESSINA – “Non è un evento. È un progetto in cui stiamo creando il contenuto per quello che verrà. Il Sud Innovation Summit mette Messina al centro dell’innovazione digitale e tecnologica per costruire qualcosa di concreto. il vero ponte è digitale”. Così il sindaco Federico Basile ha voluto raccontare l’iniziativa fondata da Roberto Ruggeri e giunta alla seconda edizione. Programma fitto oggi e domani al Palacultura di Messina.