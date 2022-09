Messina. Bonus trasporti, segnalati presunti disservizi, l'Atm chiarisce: "Ecco l'iter corretto per riceverlo" - Tempostretto

Diverse istanze vengono indirizzate alla vecchia Atm, che è in liquidazione. La prima cosa da fare è verificare di avere scelto correttamente l’Azienda dal sito del Ministero dei Trasporti

di Carmelo Caspanello

MESSINA – Cosa bisogna fare per compilare la domanda ed ottenere il bonus trasporti? In seguito a delle segnalazioni di presunti disservizi giunte in redazione da parte dei nostri lettori ci siamo rivolti all’Atm, per comprendere come stanno le cose. La risposta del presidente dell’Azienda, Giuseppe Campagna, non si è fatta attendere. Intanto viene evidenziato che gli utenti hanno a disposizione sul sito dell’Atm una sorta di vademecum con i suggerimenti necessari per scongiurare eventuali errori. Il primo dei quali riguarda l’indirizzo mail.

“Diverse istanze inviate all’indirizzo sbagliato”

“Proprio così – viene sottolineato – in quanto, ad esempio, diverse istanze vengono indirizzate alla vecchia Atm, che è in liquidazione. Pertanto la prima cosa da fare è quella di verificare di avere scelto correttamente l’Azienda dal sito del Ministero dei Trasporti per ottenere subito il bonus”. Per essere precisi, per ottenere il bonus è necessario indicare “Azienda trasporti Messina Spa”. Le richieste indirizzate a “Atm Azienda trasporti Messina” non sono valide. Con Bonus trasporti più Bonus Atm si ha la possibilità di viaggiare gratis per due mesi. Le domande possono essere presentate sino al prossimo 31 dicembre. Tutte le indicazioni per la compilazione delle domande sono reperibili sul sito specifico a questo link: https://www.bonustrasporti.lavoro.gov.it/

La procedura

In base a quanto previsto dalla normativa, i cittadini con un reddito complessivo conseguito nell’anno di imposta 2021 non superiore a 35.000 euro, dovranno seguire la procedura sul sito del Ministero del Trasporti tramite lo Spid, e una volta scaricato il qcode o il codice identificativo lo dovranno inviare via mail a bonustrasporti@atmmessinaspa.it richiedendo la tipologia di abbonamento a cui si è interessati. Entro 48 ore dalla ricezione della mail si riceverà una notifica che indica che è possibile ritirare il proprio abbonamento al Terminal Cavallotti.