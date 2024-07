“Messina capitale siciliana della musica con Tiziano Ferro e i Pinguini”

Così il sindaco Basile commenta i dati Siae del 2023

MESSINA – Tiziano Ferro e i Pinguini Tattici Nucleari allo stadio “Scoglio” di Messina. Vasco Rossi a Palermo. Sono i dominatori degli incassi musiciali 2023, in base ai dati Siae. Soddisfatto il sindaco Federico Basile: “Si parla di quasi 41 milioni di euro per più di 1,1 milioni di spettatori. Per un costo medio dell’esperienza di 36,67 euro, appena un euro meno della media nazionale. Pinguini Tattici (37.686 ticket) e Tiziano Ferro (35.939) si sono esibiti allo stadio San Filippo di Messina, mentre i due appuntamenti con Vasco del 22 e del 23 giugno (36.632 e 36.710) sono stati al Renzo Barbera di Palermo”.

E proprio Vasco, così come Marco Mengoni, è atteso al San Filippo nel 2025. Ma quali sono le ricadute sul territorio per gli eventi già realizzati, Ha sottolineato alcuni mesi fa l’assessore Massimo Finocchiaro: “Ogni milione di euro di ricavi, da vendita di biglietti, ha un impatto di sette milioni sul tessuto della città che ospita. A ogni evento di 40mila persone, i ricavi dei biglietti risultano due milioni. Nel 2023, 14 milioni diretti, che hanno avuto un impatto sul tessuto, e altri 14 milioni, tra diretto e diretto. Si tratta di uno studio certificato dalla Siae. Nello specifico, su 4 milioni di ricavi, con riferimento a 4 eventi, si rilevano 29 milioni d’impatto generale tra effetti diretti e indiretti. Ogni evento è davvero importante per questa città”.

