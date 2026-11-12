 Messina. Il carcere di Gazzi era controllato dalla mafia VIDEO

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Alessandra Serio

Messina. Il carcere di Gazzi era controllato dalla mafia VIDEO

giovedì 12 Novembre 2026 - 11:33

I retroscena degli arresti. I detenuti erano sobillati alla rivolta dalla mafia di Provinciale, la droga e i cellulari arrivavano con i droni, si continuava a "mafiare" da dietro le sbarre

MESSINA – Nel carcere di Gazzi entravano droga e telefonini, microcellulari e smartphone. I catanesi spacciavano ai detenuti catanesi, i messinesi spacciavano ai messinesi. In particolare gli uomini del clan Lo Duca di Provinciale, che attraverso i cellulari non parlavano solo ai familiari ma comunicavano con i detenuti di altri penitenziari, continuavano a delinquere dirigendo i traffici all’esterno, controllavano la vita del carcere, sobillando i detenuti e invitandoli alla rivolta quando i loro traffici criminali venivano ostacolati. Col telefonino, hanno scoperto gli inquirenti, qualche detenuto ha persino chiesto a radio locali le dediche musicali ai familiari.

Il carcere di Gazzi era in mano alla mafia

È quel che hanno scoperto i Carabinieri del Comando provinciale e gli investigatori della Polizia penitenziaria, tenendo sott’occhio la vita dentro le sbarre tra il 2023 e il 2025, sfociata nell’arresto di 36 persone, 27 detenuti e gli altri a piede libero, mentre per altri indagati il giudice deciderà dopo gli interrogatori preventivi se concedere o meno l’arresto.

Il ruolo degli agenti penitenziari coinvolti

Coinvolti due agenti penitenziari, secondo l’accusa corrotti dai detenuti, uno dei quali è stato arrestato mentre l’altro è in attesa di essere interrogato. Uno di loro è accusato di essere diventato parte dell’associazione mafiosa, aiutandoli a nascondere la droga se non addirittura minacciando alcuni detenuti che volevamo denunciare.

Droga nelle carogne di colomba o consegnata coi droni

La droga, soprattutto cocaina e marijuana, entrava in carcere attraverso palline di tennis o carogne di colomba lanciate attraverso cancelli e sbarre, attraverso i detenuti in permesso esterno o passava di mano in mano, o di bocca in bocca nei baci, durante i colloqui dei familiari. La sostanza arrivava anche coi droni, uno dei quali fu intercettato nel dicembre 2024 dopo essere caduto nel cortile della sede della Gazzetta del Sud.

Quanto costavano e come si pagavano droga e cellulari

Lo spaccio aveva un tariffario preciso, come i telefonini: un microcellulare costava dai 250 ai 500 euro, gli smartphone potevano arrivare anche a 1600 euro. Venivano pagati in oggetti, pacchi di alimenti, fedi nuziali, profumi di marca e denaro, tra detenuti, ma più spesso attraverso i pagamenti all’esterno, dalla famiglia del detenuto che acquistava per i familiari di quello che spacciava, su carte prepagate.

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