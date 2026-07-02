Messina. “C’è bisogno di più aree verdi e sportive nella VI Circoscrizione”

Il neopresidente Cardile evidenzia la necessità di recuperare terreni a favore della collettività. Irrisolto il contenzioso per il campo di calcio di Sperone, in abbbandono

MESSINA – Lungo tutto il territorio della città di Messina si avverte la necessità di una maggiore presenza di aree verdi e di spazi adibiti alla pratica di attività sportive. A risentire maggiormente della carenza di tali spazi sono soprattutto le frazioni di periferia, dove il recupero di determinati terreni contribuirebbe a un miglioramento della qualità della vita per i cittadini che vi risiedono nelle vicinanze. Peraltro le società sportive, con particolare riferimento ai contesti dilettantistici, in assenza di impianti omologati per allenamenti e incontri ufficiali, possono incorrere in grossi rischi, come dover trasferire la propria sede in un Comune limitrofo o, nella peggiore delle ipotesi, non iscriversi ad alcuna competizione e chiudere i battenti. Ad ogni modo, alcune opere di riqualifica richiedono lunghe tempistiche non solo per la loro realizzazione, ma anche per controversie legali che riguardano il possesso del terreno.

Il campo di calcio abbandonato di Sperone per un contenzioso ancora in corso

Un esempio è dato da quel campo da calcio di Sperone voluto nel 2005 dalla Snam Rete e Gas, che successivamente il Comune di Messina avrebbe dovuto ampliare. Nel corso degli anni il terreno è rimasto sempre abbandonato per un contenzioso con l’Azienda sanitaria provinciale di Messina, che ha dunque impedito l’avvio di qualsiasi recupero.

In merito a tale questione, il neoeletto presidente della VI Circoscrizione Sacha Cardile auspica una risoluzione in tempi brevi per poter proporre al Comune l’ampliamento del campo e la realizzazione di un parco nella medesima zona. Inoltre, Cardile riferisce a Tempostretto di “aver individuato all’interno del quartiere altri luoghi dove costruire centri utili per sportivi e famiglie” e a breve dovrebbe chiedere un incontro sul tema al sindaco Federico Basile e agli assessori Stello Vadalà e Massimo Finocchiaro.

Sottolinea il neopresidente: «Riguardo al campo di Sperone, purtroppo ci sono delle carte che confermano questo contenzioso tra la Città metropolitana e l’Asp. Fino a quando non verrà chiarito a chi appartenga l’area, non è utilizzabile. Per il momento è difficile muoversi, ma sicuramente in caso di una risoluzione farò delle proposte. L’idea dell’amministrazione era quella di creare anche un parco e sicuramente tutti siamo intenzionati a realizzare delle aree verdi con diverse destinazioni, sia per impianti sportivi, sia per le famiglie. Io stesso in prima persona ho intenzione di farlo. Oltre a questo campo, abbiamo individuato altre aree che vogliamo portare avanti. Vogliamo bonificarle, riqualificarle e metterle a disposizione di tutti, non solo per gli sportivi, ma per tutte le famiglie residenti che aprendo la porta possono trovare così uno spazio in più e in condizioni ottimali, invece di un terreno abbandonato che a causa di alcuni incivili può diventare una discarica, come spesso accade”.

Cardile: «Più aree verdi e sportive nella VI Circoscrizione»

Prosegue il suo ragionamento Sacha Cardile: “Prima di pronunciarmi nello specifico sulle aree in questione dobbiamo ancora lavorarci, perché alcune di queste ancora non appartengono al Comune, dunque prima bisogna vedere cosa è realizzabile. Altre zone sono demaniali e sicuramente si possono riqualificare, dopodiché si potrà chiedere al demanio la possibilità di ricavare degli spazi da destinare a tutti i residenti».

Intanto proseguono alcune opere iniziate durante la precedente amministrazione, come la realizzazione della nuova pista intorno al lago di Ganzirri, che oltre ad essere sfruttata per attività di corsa sarà anche percorribile dai ciclisti. Nonostante le preoccupazioni di una parte degli abitanti, a causa dell’intensificazione del traffico stradale, Cardile ritiene che “i lavori possano garantire ai cittadini una maggiore sicurezza ed è sicuro che il loro completamento possa avvenire nel breve termine”.

Sulla nuova pavimentazione del lungolago, afferma: «La ditta che ha vinto l’appalto è costantemente sul territorio. Passo nella zona di Ganzirri diverse volte al giorno e vedo gli operai e i mezzi sempre in movimento. È un cantiere che non si è mai fermato. Sono sicuramente contento della riqualifica che verrà fatta, perché l’area è stata trascurata per troppo tempo. Facendo il giro del lago, non c’era una pavimentazione costante, ma in base al punto in cui mi trovavo c’erano cinquanta metri o di marciapiede, o di brecciolino, o di asfalto, o di terra battuta, mentre invece adesso sarà tutto uniforme. Che ben vengano i lavori e i cantieri, perché se c’è un cantiere vuol dire che si sta facendo qualcosa, se invece non c’è nulla, vuol dire che non si ha interesse a migliorare una determinata zona. Comprendo i disagi per i problemi di viabilità, ma sono temporanei e i cittadini beneficeranno del risultato».

E a proposito di viabilità, il presidente manifesta soddisfazione per la costruzione dei quattordici pozzetti che serviranno a far defluire più facilmente l’acqua piovana: «Bastava un semplice acquazzone per mandare in tilt la viabilità. Se una persona voleva passare da lì con una bicicletta, un monopattino o uno scooter, la strada le risultava impraticabile. Addirittura l’acqua entrava all’interno delle case, dei garage e degli esercizi commerciali che si trovano un po’ al di sotto del livello della strada. Questo problema verrà finalmente risolto grazie ai pozzetti. È impensabile che nel 2026 una strada principale si allaghi come se nulla fosse».

La VI Circoscrizione comprende Contemplazione e Pace, Sant’Agata e Ganzirri, Torre Faro e Capo Peloro

Mortelle, Timpazzi e Casa Bianca, Sperone, Faro Superiore, Curcuraci e Tono.

Riccardo Giacoppo