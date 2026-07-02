 Rugby, allo stadio "Sciavicco" di Messina inizia l'Haka Camp

Rugby, allo stadio “Sciavicco” di Messina inizia l’Haka Camp

Simone Milioti

Rugby, allo stadio “Sciavicco” di Messina inizia l’Haka Camp

giovedì 02 Luglio 2026 - 10:34

Da oggi, 2 luglio, lo stadio del rugby messinese diventa casa dei colori neozelandesi con un camp di tre giorni

MESSINA – Il rugby neozelandese sbarca a Messina. Da oggi, 2 luglio, a sabato lo Stadio Arturo Sciavicco si trasformerà nella casa dell’Haka Rugby Global Élite Camp 2026. Un camp a tema rugbistico di tre giorni, che affiancherà divertimento, amicizia e tanta voglia di crescere insieme. A guidare i partecipanti tanti tecnici qualificati e un programma pensato per far vivere ai ragazzi un’esperienza indimenticabile. Un’occasione per imparare, mettersi alla prova, conoscere nuovi amici e respirare fino in fondo i valori che rendono speciale il nostro sport.

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