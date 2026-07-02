Rugby, allo stadio “Sciavicco” di Messina inizia l’Haka Camp

Da oggi, 2 luglio, lo stadio del rugby messinese diventa casa dei colori neozelandesi con un camp di tre giorni

MESSINA – Il rugby neozelandese sbarca a Messina. Da oggi, 2 luglio, a sabato lo Stadio Arturo Sciavicco si trasformerà nella casa dell’Haka Rugby Global Élite Camp 2026. Un camp a tema rugbistico di tre giorni, che affiancherà divertimento, amicizia e tanta voglia di crescere insieme. A guidare i partecipanti tanti tecnici qualificati e un programma pensato per far vivere ai ragazzi un’esperienza indimenticabile. Un’occasione per imparare, mettersi alla prova, conoscere nuovi amici e respirare fino in fondo i valori che rendono speciale il nostro sport.