 Messina. Slitta primo consiglio comunale, sabato i funerali di Giulia Scimone

Messina. Slitta primo consiglio comunale, sabato i funerali di Giulia Scimone

Alessandra Serio

Messina. Slitta primo consiglio comunale, sabato i funerali di Giulia Scimone

giovedì 02 Luglio 2026 - 11:46

Il consesso s'insedia domenica alle 11 in segno di rispetto per la tragedia della ragazza vittima dell'incidente a Torre Faro

Messina – Slitta la prima seduta del neo eletto Consiglio comunale. I 32 consiglieri avrebbero dovuto riunirsi in aula a Palazzo Zanca il prossimo sabato, su convocazione del presidente uscente Nello Pergolizzi (in lizza per la nomina nello stesso ruolo). Ma nelle stesse ore pomeridiane in Cattedrale si terranno i funerali di Giulia Scimone, la giovane rimasta uccisa nel tragico incidente di pochi giorni fa a Torre Faro.

In segno di rispetto e di lutto cittadino per le esequie della ragazza vittima della tragedia di via Circuito, il Consiglio comunale non si terrà sabato ma domenica mattina, alle ore 11. La seduta non può slittare oltre il 5 luglio, per via della normativa regionale, quindi è stata scelta la stessa giornata, malgrado sia domenica.

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