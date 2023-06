Messina. Coltiva cannabis a casa, denunciato un 54enne - Tempostretto

I carabinieri hanno inoltre sequestrato una doppietta calibro 12

MESSINA – I carabinieri del Nucleo radiomobile di Messina hanno denunciato, in stato di libertà, un 54enne messinese, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione coltivazione di sostanza stupefacente e detenzione abusiva di armi e munizioni. Da alcuni giorni, i militari dell’Arma tenevano sotto osservazione l’uomo, spesso notato in luoghi frequentati da assuntori di droghe. Ieri pomeriggio, durante un servizio di pattugliamento, il 54enne è stato fermato e sottoposto ad un controllo di polizia. Durante le operazioni di controllo, il fermato ha mostrato un evidente stato di agitazione che ha indotto i militari ad approfondire le verifiche ed effettuare una perquisizione domiciliare. L’intuito investigativo dei Carabinieri si è rivelato fondato dal momento che all’interno dell’abitazione sono state trovate due piantine di cannabis dell’altezza di oltre un metro e oltre 25 grammi di semi della medesima pianta.

Le piante ed i semi sono stati sequestrati e inviati ai Carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio. Inoltre, durante le operazioni, i militari dell’Arma hanno altresì proceduto al sequestro amministrativo di un fucile doppietta calibro 12 comprensivo di 10 cartucce, poiché detenuti con licenza di porto d’armi scaduta di validità.