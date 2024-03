Messina-Crotone, il giorno della sfida

Alle 18:30 al "Franco Scoglio" la sfida valida come 30ª giornata di campionato

MESSINA – Tre giorni dopo la vittoria scaccia pensieri contro il Brindisi e che quasi certamente garantirà la salvezza al Messina i biancoscudati torneranno oggi in campo, alle ore 18:30, contro il Crotone. L’avversario non va sottovalutato, come ha anche detto mister Modica alla vigilia, e arriva sicuramente da un momento complicato.

I peloritani avranno ancora assente Pacciardi e non figura tra i convocati perché squalificato per due giornate il secondo portiere Piana. L’allenatore del Messina ha lasciato intendere che ci saranno cambi in base alle condizioni, interne alla squadra o meteorologiche, e anche pensando agli impegni che seguiranno.

Quindi mantenendo il 4-2-3-1 delle ultime uscite ipotizziamo: Fumagalli tra i pali; Salvo a destra con Ortisi che torna sulla fascia sinistra, coppia di centrali Manetta e Dumbravanu; a centrocampo Firenze e Franco; in avanti Rosafio, Emmausso, Zunno dietro Plescia punta.

I convocati per Messina – Crotone

Portieri: Antonio Di Bella (2006), Ermanno Fumagalli (1982).

Difensori: Jacopo Fumagalli (2005), Marco Manetta (1991), Vincenzo Polito (1999), Damiano Lia (1997), Giuseppe Salvo (2003), Samuele Zona (2002), Daniel Dumbravanu (2001).

Centrocampisti: Giulio Frisenna (2002), Marco Firenze (1993), Francesco Giunta (1999), Francesco Scafetta (2002), Domenico Franco (1992), Pasqualino Ortisi (2002), Marco Civilleri (1991).

Attaccanti: Antonino Ragusa (1990), Vincenzo Plescia (1998), Michele Emmausso (1997), Pierluca Luciani (2002), Carlo Cavallo (2002), Marco Zunno (2001), Marco Rosafio (1994), Sabino Signorile (2002).

